Bakan Yerlikaya duyurdu: Ağrı'da iki bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki bölücü terör örgütünün daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Teröristlerle mücadelenin süreceğini söyleyen Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar durmadan mücadeleye devam" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye, içeride ve dışarıda yaptığı operasyonlarla terör örgütlerinin kökünü kurutmaya devam ediyor.

Hem terör örgütlerine hem de çetelere üst üste darbe indiren emniyet güçleri, Ağrı'da da iki bölücü terör örgütü üyesini paketledi.

Şehit Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Yılmaz Özden Operasonu'yla etkisiz hale getirilen teröristlerin ihma edilme anlarını da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Terörle mücadelede bir kez daha kararlılık vurgusu yapan Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.

Yapılan operasyon kapsamında Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi;

"2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi"

AĞRI’DA 2 BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) ÜYESİ DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!



ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK BIRAKMAYACAĞIZ!



Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Ağrı Doğubayazıt Berezer bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopter Kolu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Jandarma Komando Özel Harekat Timlerinin katılımı ile Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Yılmaz ÖZDEN operasyonu düzenlendi.



Operasyon kapsamında kahraman komandolarımızla teröristler arasında yakın mesafeden çıkan silahlı çatışma sonucunda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.



Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.



AZİZ MİLLETİMİZİN DUALARI SİZLERLE!



TEK BİR HEDEFİMİZ VAR: O DA SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DURMADAN, DURAKSAMADAN MÜCADELE ETMEK!

Veteriner Şehit Mikail Bozlağan'ın ismi yazıldı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulunan teröristlerce katledilen ve aracı gasbedilen şehit veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ın ismi, teröristlere gönderilen bombanın üzerine yazıldı.