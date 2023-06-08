Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir asker şehit oldu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu' sırasında, Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın şehit düştüğünü açıkladı.

ensonhaber.com

Siirt Bestler Dereler Bölgesinde yürütülen Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu'ndan acı haber geldi.

Bir Mehmetçik'in şehit düştüğü haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

"Milletimize başsağlığı diliyorum"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Milletimizin başı sağ olsun



Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu” sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."

Şehit ateşi Çanakkale’ye düştü

Pervari ilçesi Doğan Köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Sevinç'in acı haberi baba ocağına ulaştı.



Şehit ateşinin düştüğü Çanakkale'nin Yenice ilçesinde şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Şehit Uzman Çavuş’un annesi Gülten Ceylan, babası Bekir Ceylan’a acı haber askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi.

Yakınları ve vatandaşlar taziye ziyaretine geldi. Evli ve 1 çocuk babası olan şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan’ın cenazesi yarın memleketi Yenice ilçesinde düzenlenecek olan cenaze töreninin ardından toprağa verileceği belirtildi.