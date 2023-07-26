Bakan Yerlikaya, Türkiye'deki göçmen sayısını verdi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde 4 milyon 888 bin 286 düzenli göçmenin olduğunu açıkladı.

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AA & Ensonhaber

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Şu anda 4 milyon 888 bin 286 düzenli göçmenimiz var"

Düzensiz göçle mücadele sorusu üzerine Yerlikaya, bakanlık olarak göç alanında da son derece titiz ve hassasiyetle çalıştıklarını kaydetti.

Yerlikaya, düzensiz göçün küresel sorun olduğuna işaret ederekşunları söyledi:

Şu anda 4 milyon 888 bin 286 düzenli göçmenimiz var. Bu kimselerin biyometrik kayıtları bizde. Nerede oturduklarını, turistse hangi otelde kaldıklarını, nerede misafir edildiklerini biliyoruz. Bu 4 milyon 888 bin 286 düzenli göçmenin 3 başlık altında dağılımını söyleyeceğim; 3 milyon 325 bin 14 geçici koruma altında bulunan Suriyeliler. 294 bin 880 uluslararası koruma kapsamında olan göçmen. Bir de turizm, çalışma, sağlık gibi çeşitli konularda yasal ikamet izni veriyoruz, her ülkenin olduğu gibi, bunlar da 1 milyon 268 bin 392.

Yerlikaya, vatandaşların düzenli göçmenlerle ilgili bir meselesinin olmadığını, düzensiz göçmenlerle ilgili arzusunu ise bildiklerini belirterek, düzensiz göçmenlere karşı yıllardır mücadele ettiklerini anımsattı.

"İstanbul'da 9 göç mobil noktası kurduk"

Bu mücadele kapsamında başlattıkları yeni uygulamaya değinen Yerlikaya, şöyle devam etti:

Şu anda İstanbul'da 9 göç mobil noktası kurduk. İçinde bizim GöçNet biyometrik yani parmak okuma sistemimiz... Dolayısıyla kayıtlı olanları biliyoruz dedik ya kayıtlı biri olup olmadığını orada check ediyoruz. Yani güvenlik güçlerimiz sahada birinden şüphelendi, üzerinde kimlik yok, ona '10 dakikalık mesafede göç noktamıza kadar bize eşlik edebilir misiniz' diyor. Geliyorlar oraya. Parmak okutma sonucu ekranda pasaport olmadığı ortaya çıkınca kendisinden özür diliyor, teşekkür edip gönderiyoruz. Diğer bir şık, eğer yoksa üzerinde o zaman onu geri gönderme merkezimize transfer ediyoruz.

Yerlikaya, Türkiye'de şu anda yaklaşık 16 bin kapasiteli geri gönderme merkezleri olduğunu belirterekşunları söyledi:

İstanbul'da farklı bir uygulama yaptık. Önceden bu göç mobil noktaları olmadan kimliği olmayınca Tuzla'ya götürüyorduk. Bu sefer hoşnutsuzluklar oluyordu. Bunu ortadan kaldırmak için bu çareyi bulduk. Şu anda 9 olan mobil göç noktalarımızı yakında 39'a çıkaracağız ve hiçbir zaman durmadan 24 saat esaslı o ilçedeki güvenlik birimlerimizin kimlik bilgisi sorgulamasında tatmin edici cevap almadığı yabancıları bu noktaya getirip GöçNet üzerinden 4 milyon 888 bin kayıtlı olandan olup olmadığını ortaya çıkaracak ve ona göre hareket edeceğiz.

Ne kadar göçmenin sınır dışı edildiği sorusuna Yerlikaya,

Son 2 ayda 35 bin 797 düzensiz göçmen yakaladık, bunların 16 bin 18'i sınır dışı edildi, 19 bin 502 düzensiz göçmenin de geri gönderme merkezlerimizden sınır dışı işlemleri devam ediyor.

şeklinde cevap verdi.

Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlara değinen Yerlikaya,

2 ayda bu organizatörlere yönelik öyle başarılı operasyonlar yaptık ki bunun sayısı 2 bin 27. 1124 şahıs gözaltına aldık, 245 şahıs tutuklandı, 160 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

bilgisini verdi.

"Yasa dışı geçişleri sıfırlamaya çalışıyoruz"

Yasa dışı göçmenlerin Türk sınırından nasıl girebildiği, sınır güvenliği konusunda neler yapılması gerektiğiyle ilgili soru üzerine Yerlikaya, sınır güvenliği konusunda yakın zamanda Van'da, Tendürek'te incelemelerde bulunduğunu, durumu yerinde gördüğünü belirtti.

Türkiye'nin 2 bin 949 kilometre kara sınırının bulunduğunu, Bakanlığın güvenliği maksimum dereceye getirebilmek için Suriye ve İran sınırına 1109 kilometre güvenlik duvarı, ayrıca devriye yolu, aydınlatmalar, elektro-optik kuleler yaptığını belirtti.

Yerlikaya, sınırda 139 zırhlı güvenlik aracının devamlı gezdiğini, İHA ile de sürekli sınır hattını kontrol ettiklerini kaydetti.

"Yasa dışı geçişleri sıfırlamak mümkün mü?" soruna karşılık Yerlikaya,

Buna çalışıyoruz. Henüz duvarın yüzde 20'sini bitiremedik. Duvarın olmadığı yerin arkasına hendekler açtık. Hudut birliklerimizi tek başına da bırakmıyoruz. Jandarmamızla, polis özel harekatımızla da uyum ve koordinasyon içerisinde onları destekliyoruz.

ifadesini kullandı.

"Bir yasa dışı göçmenin sınır dışı edilmesi ne kadar süre alıyor?" sorusu üzerine Yerlikaya,

Bazı ülkelerle bizim iletişimimizde eğer seyahat izin belgesini ne zaman veriyorsa ilk uçakta gönderiyoruz. Bazı ülkelerde bunu almak zaman alıyor, bazılarında kısa sürüyor. O yüzden düzensiz göçle mücadele, topyekun verilmesi gereken bir mücadele.

dedi.

Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelede sosyal medyada dezenformasyon yapıldığını, bunların inandırıcılığının olmadığını anlatarak, vatandaşlara doğru bilgiyi, gerçek rakamları vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Mahallelerde yabancı ikameti

"Göçmenler bazı şehirlerin, bazı bölgelerinde yoğunlaşmış vaziyette. Hatay örneğinde olduğu gibi, 'Bugün yerel seçimler olsa Suriye kökenlilerin gösterdiği aday belediye başkanı olacak' gibi iddialar bile gündemde. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" soruna yanıt verirken ise Yerlikaya, bu konudaki tedbiri aldıklarını belirtti.

Yabancı sayısının, Türk vatandaşı sayısına oranla yüzde 20'yi aştığı mahalleye ikamet izni verilmediğini anımsatan Yerlikaya,

Bir sayı vereyim. İstanbul'da bu minvaldeki mahalle sayımız 10 ilçemizde 54 mahalle. Peki Türkiye genelinde; Türkiye genelinde 32 binin üzerinde biraz mahalle var. 1169 mahalle bu noktada tedbir amaçlı kapatıldı.

diye konuştu.

Yerlikaya, bu sorunun kaynağında çözüleceği konusunda yapılan açıklamaların hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturulduğunu, bunun kaynağında bir çözüm olduğunu söyledi. Bu güvenli bölgelere şu ana kadar 562 bin gönüllü geri dönüşün olduğunu bildiren Yerlikaya, "Sınırlarımızdan başlamak üzere 81 ilimizde, valilerimizin koordinasyonunda bütün güvenlik birimlerimizle, diğer kurumlarla eşgüdüm içerisinde organizatörlere hem nefes aldırmayacağız hem de görmüş olduğumuz kaçak göçmenleri insani, vicdani ve hiç kimsenin kınamadığı, ayıplamadığı herkesin takdir ettiği bir ortamda geri dönüşlerini de sağlayacağız.