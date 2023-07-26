Cumhurbaşkanı Erdoğan düzensiz göçmenlerle ilgili son rakamları verdi Düzensiz göçle mücadeleye yönelik yeni bir döneme girildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son iki ayda 36 bin düzensiz göçmen yakalandığını ve 16 bininin sınır dışı edildiğini belirtti.

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ensonhaber.com

Son günlerde gündemin baş köşesinde sığınmacı tartışmaları bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada düzensiz göçle ilgili önemli mesajlar vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılan çalışmalarla kısa zamanda düzensiz göçmenler konusunda gözle görünür değişiklikleri vatandaşımız hissedecek. Güvenlik güçlerimiz, önlemleri ve çalışmalarını vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için sıkılaştırdı." ifadelerini kullanmıştı.

Dikkat çeken mesajlar verdi

Ankara'da polis akademisi mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeleden sığınmacılar meselesine birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Son rakamları verdi

Düzensiz göçle ilgili son rakamları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son iki ayda 36 bin düzensiz göçmen yakalandığını ve 16 bininin sınır dışı edildiğini kaydetti.

"1 milyon sığınmacının geri dönüşünü hedefliyoruz"

Muhalefetin yaklaşımıyla sığınmacı sorununun çözülemeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

Suriye ve Irak'ta çatışmalar devam ettikçe sığınmacıların dönmesi beklenenden uzun sürecektir. Göçmen meselesinin çözüme kavuşturulmasının yolu da terör örgütüyle başarılı mücadeleden geçmektedir. Suriye'den kaçarak bize sığınan kardeşlerimize muhalefetin yaklaşımı insancıl değildir. Güvenlik ve istikrar sağlandıkça geri dönüşler artacaktır. Şimdiye kadar 600 bine yakın sığınmacı geri döndü. 90 bin aileye barınma imkanı sağlandı. 240 bin ailenin yani 1 milyon sığınmacının geri dönüşünü hedefliyoruz. Düzensiz göçün engellenmesine yönelik çabalarımızı da yoğunlaştırdık.

"Ukrayna'da çıkan savaş sonrası oradan kaçanlara da kapılarımızı açtık"

"Biz tarih boyunca dara düşene, yardım isteyene, zulme uğrayana kucak açmış bir milletiz" ifadelerini kullanan Erdoğan şöyle devam etti: