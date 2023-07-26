Cumhurbaşkanı Erdoğan düzensiz göçmenlerle ilgili son rakamları verdi

Son günlerde gündemin baş köşesinde sığınmacı tartışmaları bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada düzensiz göçle ilgili önemli mesajlar vermişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılan çalışmalarla kısa zamanda düzensiz göçmenler konusunda gözle görünür değişiklikleri vatandaşımız hissedecek. Güvenlik güçlerimiz, önlemleri ve çalışmalarını vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için sıkılaştırdı." ifadelerini kullanmıştı.
Dikkat çeken mesajlar verdi
Ankara'da polis akademisi mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeleden sığınmacılar meselesine birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Son rakamları verdi
Düzensiz göçle ilgili son rakamları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son iki ayda 36 bin düzensiz göçmen yakalandığını ve 16 bininin sınır dışı edildiğini kaydetti.
"1 milyon sığınmacının geri dönüşünü hedefliyoruz"
Muhalefetin yaklaşımıyla sığınmacı sorununun çözülemeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:
Suriye ve Irak'ta çatışmalar devam ettikçe sığınmacıların dönmesi beklenenden uzun sürecektir. Göçmen meselesinin çözüme kavuşturulmasının yolu da terör örgütüyle başarılı mücadeleden geçmektedir. Suriye'den kaçarak bize sığınan kardeşlerimize muhalefetin yaklaşımı insancıl değildir. Güvenlik ve istikrar sağlandıkça geri dönüşler artacaktır. Şimdiye kadar 600 bine yakın sığınmacı geri döndü. 90 bin aileye barınma imkanı sağlandı. 240 bin ailenin yani 1 milyon sığınmacının geri dönüşünü hedefliyoruz. Düzensiz göçün engellenmesine yönelik çabalarımızı da yoğunlaştırdık.
"Ukrayna'da çıkan savaş sonrası oradan kaçanlara da kapılarımızı açtık"
"Biz tarih boyunca dara düşene, yardım isteyene, zulme uğrayana kucak açmış bir milletiz" ifadelerini kullanan Erdoğan şöyle devam etti:
Dün akşam bir TV kanalında bir olay izledim. 'Esed'in katliamından size sığındık. İstemiyorsanız öldürün bizi' diyordu. Ukrayna'da çıkan savaş sonrası oradan kaçanlara da kapılarımızı açtık. Yarın öbür yüne insanlık ve komşuluk vazifelerimizi yerine getiririz. Sığınmacılara yönelik nefret söylemlerine prim vermek bir Müslüman Türk'e yakışmaz. Mazlumları rengine dinine kökenine göre yargılamak bize yakışmaz. Burada çizgimiz son derece nettir. Ne güvenliğimizden taviz vereceğiz ne de milletimize sıkıntı yaşatacağız.