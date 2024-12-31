Bakan Yerlikaya'dan 'yılbaşı tedbirleri' paylaşımı

AA

Yılbaşı kapsamında uygulanacak tedbirlere ilişkin açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI OLARAK GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Paylaşımında, "Ülkemizin dört bir yanında huzur ve güveni tesis etmek için İçişleri Bakanlığı olarak görevimizin başındayız." ifadesini kullanan Yerlikaya, vatandaşlardan, tanık oldukları ya da kendilerini rahatsız eden olayla karşılaştıklarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi.

"324 BİN 549 PERSONEL GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

Yerlikaya, güvenlik güçlerinin yaz-kış demeden yılın 365 günü görev başında olduğunu ifade ederek, paylaşımında şu bilgilendirmelerde bulundu: