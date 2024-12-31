Bakan Yerlikaya'dan 'yılbaşı tedbirleri' paylaşımı

Yılbaşı kapsamında uygulanacak tedbirlere ilişkin açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu.
"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI OLARAK GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"
Paylaşımında, "Ülkemizin dört bir yanında huzur ve güveni tesis etmek için İçişleri Bakanlığı olarak görevimizin başındayız." ifadesini kullanan Yerlikaya, vatandaşlardan, tanık oldukları ya da kendilerini rahatsız eden olayla karşılaştıklarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi.
"324 BİN 549 PERSONEL GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"
Yerlikaya, güvenlik güçlerinin yaz-kış demeden yılın 365 günü görev başında olduğunu ifade ederek, paylaşımında şu bilgilendirmelerde bulundu:
Asayiş tedbirleri kapsamında ülkemizde 30 Aralık 2024 saat 08.00'den 2 Ocak 2025 saat 08.00’e kadar, 207 bin 239 polis, 99 bin 480 jandarma ve 3 bin 100 sahil güvenlik personeli olmak üzere 309 bin 819 kolluk personelimizi görevlendirdik. 31 bin 976'sı binek araç, 3 bin 853'ü motosiklet, 430'u hava aracı ve 538'i deniz aracı olmak üzere 36 bin 527 araç sahada. Göç İdaresi Başkanlığı'mız 1350 personel ve 270 mobil araçla aktif görev alıyor. AFAD Başkanlığı'mız 4 bin 200 personel ve 502 araçla alınan tedbirler kapsamımda sahada etkin. 112 Acil ekiplerimiz 9 bin 180 personel ile her koşulda vatandaşlarımıza hizmet veriyor. İçişleri Bakanlığı ailemizden 324 bin 549 personel görevlendirilmiştir.
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