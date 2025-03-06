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DHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, yaban hayvanları hastalıklara karşı korumak için yapılan faaliyetleri aktardı.

Bakan İbrahim Yumaklı, yaban hayvanlarını kuduza karşı korumak için 2024 yılında 192 bin kilometrekare alana 3 milyon 850 bin doz aşılı yem bırakıldığını duyurdu.

"DOĞANIN DENGESİNİ KORUYORUZ"

Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaban hayvanlarını kuduza karşı korumak için aşılı yem uygulamamızı sürdürüyoruz. 2024 yılında 192 bin kilometrekare alanda 3 milyon 850 bin doz aşılı yem doğaya bırakıldı. Doğanın dengesini koruyor, insan ve hayvan sağlığını önemsiyoruz." dedi.