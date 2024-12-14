Bakan Yumaklı'dan üreticilere destek açıklaması

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Genel Kurulu’nda 2025 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2023 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Yumaklı, denetimler ve destekler hakkında açıklamalarda bulundu.

DENETİMLERİN YAYINLANMASI

Firmalara yapılan denetimlerin yayınlanması konusunda konuşan Bakan Yumaklı, bu uygulamanın vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Gıda denetimlerinin altını çizen Yumaklı, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini temin için, 8 bin kontrol görevlimizle, gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri olan 726 bin işletmeyi denetliyoruz. Yılsonu itibarıyla 1,4 milyon denetime ulaşacağız. Uygunsuzluk tespitinde idari para cezası, ürün toplatma ve imha etme gibi çeşitli yaptırımlar uyguluyor, niteliğine göre Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuyoruz. Ayrıca, uygunsuzlukları firma ismi ve markası ile anlık olarak, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitemizde paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

KAREKOD UYGULAMASI

Bakan Yumaklı, bütçe görüşmelerinde ayrıca işletmelerin ve denetimlerin takip edilmesini sağlayan karekod uygulamasının da 2025 yılında hayata geçeceğini duyurdu. Yumaklı, bu uygulamanın zorunlu olacağını da dile getirdi.

ÜRETİCİLERE MÜJDE

Bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, üreticilere de müjde verdi.

Yumaklı, "Mazot maliyetinin ortalama yüzde 50’sini, gübre maliyetinin ise ortalama yüzde 25’ini üreticilerimize temel destek olarak vereceğiz" dedi.

TÜRKİYE'DE 206 ÇEŞİT ÜRÜN ÜRETİLİYOR

Yumaklı, Türkiye olarak 206 çeşit ürünü ürrettikllerini söyleyerek, “Sebze üretiminde 4’üncü, meyve üretiminde 6’ncı sıradayız. Bitkisel üretimimizi, 2002 yılına göre yüzde 41 artışla, 2023 yılında 138,6 milyon tona ulaştırdık ve Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Tarımsal üretimimizin geleceğini korumak için, tohumculuğa yönelik politikaları hep ön planda tutuyoruz. Sektöre, hibelerden düşük faizli kredilere ve yatırım projelerine kadar birçok alanda destek sağlıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda, son 22 yılda tohumluk üretimimizi, 9 kat artışla 1,3 milyon tona çıkardık. Böylece bitkisel üretimde kullandığımız sertifikalı tohumların yüzde 97’sini yurt içinde üretir hale geldik. Ayrıca ürettiğimiz tohumları 117 ülkeye ihraç ediyoruz. Elbette tohum geliştirmek kadar, korumak ve gelecek nesillere aktarmak da çok önemli. Bu kapsamda; Tohum Gen Bankalarımızda toplam 121 bin 515 tohum örneğini muhafaza ediyoruz” şeklinde konuştu.

BRUSELLA HASTALIĞINI KARŞI AŞILAMA ÇALIŞMASI

“Son 22 yılda hayvan varlığımızı büyükbaşta yüzde 67,7, küçükbaşta yüzde 64,3, kanatlıda yüzde 48,9, arılı kovanda yüzde 119 artırdık" ifadelerini kullanan Bakan Yumaklı, "Islah ve geliştirme çalışmalarımızla, üstün vasıflı hayvan varlığımızı artırmayı sürdürüyoruz. Nitelikli damızlık ve besilik varlığımızı artırmak için TİGEM işletmelerimizde büyükbaş hayvan rezervi oluşturmaya başladık. Proje kapsamında üretilecek hayvanları, önümüzdeki yıldan itibaren uygun koşullarla aile işletmelerimize vereceğiz. Hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında; şap hastalığına karşı kendi ürettiğimiz aşıları kullanıyoruz. Hayvan sevk ve hareketlerini 7 gün 24 saat denetliyoruz. Bu kapsamda dört ilimizde Veteriner Yol Kontrol İstasyonlarımızı hizmete aldık. Önümüzdeki yıl dört istasyon daha açacağız. Bu çalışmalarımızla, şap hastalığı vaka sayısını yüzde 85 azalttık. Brusella hastalığına karşı da kitlesel olarak aşılama çalışmalarını başlattık. 2025 yılında büyükbaş ve küçükbaşta toplam 27 milyon doz aşıyı uygulayacağız" diye konuştu.

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÜRETİM 8 KAT ARTTI

Su ürünleri konusunda Yumaklı, "Su ürünleri yetiştiricilik üretimimizi, 2002 yılına göre 8 kat artırarak 575 bin tona çıkardık. Gururla söylemek isterim ki ülkemiz, su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa’da 2’nci, dünyada 16’ncı sıradadır. 2023 yılında 100’e yakın ülkeye 1,7 milyar dolar su ürünleri ihracatı gerçekleştirdik. Yılsonu itibarıyla, ihracatımızın yeni bir rekorla 2 milyar dolar olmasını bekliyoruz” ifadelerrini kullandı.

TARIM SİGORTASI

Yumaklı, tarım sigortalarıyla ilgili, “2023 yılında 8 milyar lira, bu yıl Kasım ayı itibarıyla 12 milyar lira hasar tazminatı ödedik. Gençlere, kadınlara, gazi ve şehit yakınlarına, engellilere ve sözleşmeli tarım yapan üreticilerimize prim indirimi sağlıyoruz. Ayrıca, 2025 yılında tarım sigortaları kapsamını genişletiyoruz. Bu çerçevede, üretim planlaması ve sözleşmeli üretimde yüzde 10 ila 15 oranlarında prim indirimi yaptık. Bunun dışında; Verim, Gelir Koruma ve Büyükbaş Hayvan Sigortalarının kapsamında ve devlet desteği oranlarında artışlar sağladık. Tarım politikalarımızı sadece ülkemizle sınırlı tutmuyor, dost ve kardeş ülkelerle de tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Bu anlamda Türk Devletleri Teşkilatı Ortak Tarım Sigortaları Birliği oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.



