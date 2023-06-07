Bakan Yusuf Tekin: Önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağından eminim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kişilerin gençler ve çocuklar olduğunu belirterek, "Ben önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağından adım gibi eminim" dedi.

DHA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Tekin, kurucu rektörü olduğu üniversitenin akademik hayatına başladığı 2018'den bu yana burada çok güzel dostluklar edindiklerini söyledi.

Üniversitelerin kurumsallaşma süreci olması gerektiğini ve bu kurumsallaşmanın nasıl oluşturulursa öyle devam edeceğini anlatan Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesinde güzel bir iklim oluşturduklarına inandığını dile getirdi.

Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi2nin Türkiye'de ihtiyaç duyulan sosyal bilimler ve sanat alanında iz bırakacak bir üniversite olmasını temenni etti.

"Ben bu üniversitenin manevi rektörüyüm"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve diğer kurumların aksayan yerlerinde bu üniversitenin her zaman sorunlarının çözümünde yanlarında olacağını belirten Tekin şu ifadeleri kullandı:

Ben bu üniversitenin manevi rektörüyüm. Ben bu üniversitede rektörlük yaparken şunu söylüyordum; 'Sizin çocuğunuz bize emanet edilmiş bir çocuk.' Her açıdan hem akademik hem insani açıdan her türlü ihtiyacı karşılarız. Öğretim üyelerinden de bunu rica ediyordum, çocuklara kendi çocuğunuz gibi davranın diyordum. Mezun olduktan sonra da biz size elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz.

"Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek gençlerimiz"

Türkiye Yüzyılı vizyonu hakkında konuşan Bakan Tekin şöyle devam etti:

Türkiye Cumhuriyeti devasa bir iddiayla ortaya çıktı. Dedi ki; 'Cumhuriyet'in ilan edildiği tarihin 100'üncü yılına denk düşen tarihe biz Türkiye Yüzyılı diyeceğiz.' Bu siyasal bir söylem değil, toplumsal bir söylem. Bize düşen de bu söylemin altını doldurmak için çaba sarf etmek. Bunu inşa edecek kişiler de gençlerimiz, çocuklarımız. Bize düşen onları kendi çocuklarımız gibi yetiştirmeye çaba sarf etmek. Ben önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağına adım gibi eminim. Ben bireysel olarak 4-5 gecedir 1 ya da 3 saat uyudum. Ben böyle bir hayale inanıyorum ve gerçekleştirilmesi için de gücümün son damlasına kadar mücadele edeceğim. Pozisyonumuzun ne olduğu önemli değil, şimdi çok çalışmam gereken bir yerdeyim. Elimden geleni yapacağım. Geçirdiğimiz süre için helallik istiyorum; öğrencilerimize baht açıklığı diliyorum.

Üniversitenin kampüse kavuşması konusunda salgın ve seçimler nedeniyle aksaklıklar yaşandığını belirten Tekin, "Beni tanıyan bilir, bir söz verdimse tutarım ve tutacağım. Bu işi yarım bırakmadık. O problemi çözmek için çaba sarf etmeye devam edeceğim. Sadece o problem değil başka türlü problemlerde de yardımcı olacağım, bundan emin olun." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Tekin, üniversite birincisine ödülünü verdi. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan Üzülmez de Tekin'e hediye takdim etti.

Programda, Üniversitenin Türk Müziği Devlet Konservatuvarı konser verdi.