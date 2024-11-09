'Bakanlığa 500 araç alınacak' iddialarına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yanıt

AA

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, son yaptığı açıklamada "Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 yılı bütçesiyle kendisine 500 araç almayı planlıyor" iddiasını öne sürmüştü.

İddialar sonrası yazılı açıklama yaparak iddiaları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, araç alımına ilişkin bilgileri paylaştı.

"KONU BAZI GAZETELERDE 'BAKAN ŞİMŞEK KENDİSİNE FİLO KURUYOR' BAŞLIKLARIYLA İŞLENDİ"

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sayın Vekil konu ile ilgili dün bilgilendirilmiş olup yanlış anlamasından kaynaklı gerekli düzeltmeyi kendisinin de yapacağını söylemiştir. Ancak, bazı gazetelerde konunun gerçek dışı şekilde, 'Bakan Şimşek kendisine filo kuruyor' başlıklarıyla işlendiği için kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zaruri görülmüştür.

"İDDİA EDİLEN 500 TAŞITIN DOĞRUDAN BAKANLIĞIMIZ İLE İLGİSİ YOKTUR"

Açıklamada, Taşıt Kanunu gereğince bütçede öngörülmediği sürece taşıt satın alınmasının mümkün olmadığı vurgulanarak devamında şöyle denildi:

