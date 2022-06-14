Bakanlık işe alıyor! Maliye 650 gelir uzman yardımcısı alımı başvuru şartları ve kılavuzu...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 650 gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Peki gelir uzman yardımcısı nasıl olunur, şartları nelerdir? Bakanlık personel alımı kılavuzu...

Bakanlıklardan gelen istihdam haberleri, iş arayanlar tarafından yakından takip ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosya medya hesabı üzerinden 650 gelir uzman yardımcısı alınacağını duyurdu.

Binlerce vatandaş gelir uzman yardımcılığı başvuru sürecine ve sınavına dair detayları araştırmaya başladı.

Gelir uzman yardımcısı, vergi dairelerindeki işleyişle ilgili incelemelerde bulunan, iyileştirmeler için tavsiyeler sunan ve bağlı bulunduğu departmanın görev tanımı çerçevesinde hizmet veren kamu personelidir.

Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyenler, "gelir uzman yardımcısı alımları ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Gelir Uzman Yardımcılığı nedir, nasıl olunur, sınavı ne zaman? İşte detaylar...

Maliye Bakanlığı gelir uzmanı yardımcılığı sınavı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Gelir uzman yardımcılığı sınavı tarihi henüz belli olmadı.

Bakan Nebati'nin alım yapılacağını duyurduğu gelir uzman yardımcılığına ilişkin başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Özveriyle çalışan Gelir Uzmanlarımızın, özellikle vergide gönüllülük esasının artırılması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik değerli katkıları her türlü takdirin üzerindedir.

Yakında 650 kişilik Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağımızın da müjdesini buradan vermek isterim.

Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.

Gelir Uzman Yardımcısı Sınavı’na katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diliyor, tüm mesai arkadaşlarıma azimli gayretlerinden ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi

Gelir uzmanı yardımcılığı şartları 2022

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

-En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

-01.01.2021 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

-ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

-Süresi içinde başvuru yapmış olmak.