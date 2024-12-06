Bakanlıktan Soma Termik Santraline 1 milyon 393 bin 755 TL idari ceza

İHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sıkı denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Bakanlığın denetim ekipleri Soma Termik Santrali İşletmesi'nde 11 Kasım'da denetim gerçekleştirdi.

1 MİLYON 393 BİN 755 TL İDARİ CEZA

Santraldeki 3 bacada mevzuatta öngörülen sınır değerlerin üzerinde baca gazı değerleri belirlendi.

Çevre kanuna istinaden 1 milyon 393 bin 755 TL idari ceza verilerek konuyla ilgili adli süreç başlatıldı.

SÜREKLİ İZLEME MERKEZİ'NDEN ANLIK İZLENİYOR

3 bacası 6 ünitesi bulunan Soma Termik Santrali'yle ilgili 18 parametrenin ölçüm sonuçları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sürekli İzleme Merkezi tarafından anlık izleniyor.

Ayrıca, öngörülen sınır değerlerinin üzerinde limit aşımı tespitinde denetim ekipleri derhal bölgeye yönlendiriliyor ve santraldeki incelemelerin ardından cezai işlem uygulanıyor.