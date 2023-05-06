Bakir İzzetbegoviç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çağrısı: Boşnaklara ve Bosna Hersek’e sahip çıkıyor Merhum Aliya İzzetbegoviç'in oğlu Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzzetbegoviç, gönderdiği mektupla Türkiye'de yaşayan Boşnakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye davet etti.

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Türkiye'de seçim heyecanı yaşanıyor.

Milyonlarca seçmen, 14 Mayıs günü ülkenin kaderini belirlemek için sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Zaman yaklaştıkça sahada ve sosyal medyada heyecan giderek artıyor.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajları yapıyor.

Bir destek de Bosna Hersek'ten geldi.

Balkanlar'dan destek

Bağımsız Bosna Hersek'in bilge lideri Aliya İzzetbegovic’in oğlu Bakir İzzetbegoviç, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın hazırlamış olduğu “Seven Sevilir” adlı çalışmaya sosyal medyada paylaştığı video ile destek vermişti.

İzzetbegoviç yaptığı paylaşımda, “Sevilir, kardeş Recep Tayyip Erdoğan çok sevilir” ifadelerinde bulunmuştu.

Son olarak Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı İzzetbegoviç, bir kez daha 14 Mayıs seçimlerine değindi.

"Türkiye, Erdoğan’ın liderliğinde güçlü bir uluslararası aktör haline geldi"

Türkiye’de yaşayan Boşnak kökenli vatandaşlara mektup yollayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vermeye davet eden İzzetbegoviç, şu ifadelere yer verdi:

Değerli Boşnak kökenli Türkiye vatandaşları, önümüzdeki Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihi bir dönüm noktası olduğunun hepimiz farkındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin diriliş ve her alanda yükselişindeki muhteşem rolünün çoğunuzun bilincinde olduğuna inanıyorum. Sayın Erdoğan’ın önderliğinde kardeş Türk halkı ve devleti, kendi onurunu ve özgüvenini daha da sağlamlaştırdı, demokrasiyi güçlendirdi ve uzun vadeli gelişimi garanti eden değerler sistemini yeniledi.



Türkiye, ekonomisi yeterince gelişmemiş bir ülke konumundan kısa bir sürede uzun yol katederek, güçlü bir dünya ekonomisi pozisyonuna geldi. Herkesi hayran bırakan hızlı altyapı çalışmaları, endüstriyel kalkınma, gerçekleşen eğitim reformları, güçlü ordu ve savunma sanayi buna şahitlik etmekte. Geçmişte uluslararası ilişkilerde pasif bir obje konumuna indirgenmeye çalışılan Türkiye, Erdoğan’ın liderliğinde büyük küresel kararların kendisinden habersiz alınamayacağı güçlü bir uluslararası aktör haline geldi.

"Balkanlar'daki tüm devletlerle dost ilişkilerini kurmayı başarıyor"

Türkiye’nin böyle bir konuma gelmesi, artık özgüvenini hızlı yenileyen ve değerlerini tasvip eden Müslüman dünyasının tamamına devasa bir etkisi olmuştur. Sayın Erdoğan’ın liderliğindeki güçlü ve gelişmiş Türkiye Cumhuriyeti, Balkanlar’daki ilişkiler açısından da çok önemli bir unsur olmaktadır. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkanlar'daki tüm devletler ve halklarla iş birliği ve dost ilişkilerini kurmayı başarıyor, dolayısıyla istikrar ve barışın korunmasında büyük katkılar sağlamaya devam ediyor.

"Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermenize davet ediyorum"