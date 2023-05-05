Bakırköy'deki D-100 karayolunda yüzlerce damacana yola saçıldı

DHA
İstanbul'da Bakırköy D-100 Şirinevler Kavşağı'nda 06 BZA 672 plakalı tır şoförü, D-100 yan yoldan Bahçelievler istikametine giden virajlı yola hızla girdi.
Tırın dorsesinde yüklü olan su dolu damacanalar, brandaları yırtarak yola devrildi.
Kaza sonrası kavşaktan Bahçelievler’e bağlanan yol trafiğe kapandı.
Yol kapatıldı
İhbar üzerine olay yerine trafik polisleri sevk edildi. Ekipler, yolun girişini kapatarak araçları İncirli istikametine yönlendirdi.
Kapanan yol nedeniyle yan yoldaki trafik, Çobançeşme Kavşağı'na kadar uzadı.
Damacanalar kamyonete yüklendi
Su firmasının yetkilileri, yola devrilen yüzlerce damacanayı olay yerine getirdikleri kamyonete yükledi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından damacanaların kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.