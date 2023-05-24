Balıkesir Bigadiç'te 65 derece sıcaklıkta termal su çıkarıldı

Termal su, kaplıca turizminden seracılığa kadar geniş bir alanda kullanılıyor.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde termal su çıkarılması da bu anlamda sevinçle karşılandı.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Bigadiç Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarda saniyede 30 litre termal suya ulaşıldı.
65 derece
Balıkesir'de bulunan termal suyun 65 derece sıcaklığa sahip olduğu tespit edildi.
Kuyu açma çalışmalarından sonuç alındı
İlçedeki 1.071 dönümlük Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin 3 bin dekarlık höyük bölümünde kurulacak Bigadiç Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuyu açma çalışmalarından sonuç alındı.
"Her geçen gün hedeflerine ulaşan bir ilçe konumuna geldik"
Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
Biz ilçemizin sadece bugününü değil, 45-50 yıl sonrasını düşünüyoruz. Her geçen gün hedeflerine ulaşan bir ilçe konumuna geldik. Bir yandan devam eden projeleri tamamlarken, diğer yandan yeni projelerimizi hayata geçiriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda durmadan, dinlenmeden çalışıyor, liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde doğru adımlarla yola devam ediyoruz.