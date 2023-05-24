Balıkesir Bigadiç'te 65 derece sıcaklıkta termal su çıkarıldı Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saniyede 30 litre ve 65 derece sıcaklığa sahip jeotermal su bulundu.

AA

Termal su, kaplıca turizminden seracılığa kadar geniş bir alanda kullanılıyor.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde termal su çıkarılması da bu anlamda sevinçle karşılandı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Bigadiç Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarda saniyede 30 litre termal suya ulaşıldı.

65 derece

Balıkesir'de bulunan termal suyun 65 derece sıcaklığa sahip olduğu tespit edildi.

Kuyu açma çalışmalarından sonuç alındı

İlçedeki 1.071 dönümlük Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin 3 bin dekarlık höyük bölümünde kurulacak Bigadiç Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuyu açma çalışmalarından sonuç alındı.

"Her geçen gün hedeflerine ulaşan bir ilçe konumuna geldik"

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: