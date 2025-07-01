Balıkesir itfaiyesi 12 günde 971 yangına anında müdahale etti

Balıkesir genelinde 12 gün içerisinde meydana gelen 971 yangına, 683 personel ve 178 araçla müdahale edildi.

Bigadiç, Bandırma, Kepsut, Altıeylül, Karesi, Savaştepe, Susurluk, Ayvalık, Burhaniye, Marmara, Gönen, Havran ve Edremit ilçelerinde kırsal mahallelerde çıkan yangınlarda ekipler canla başla çalıştı.

'TÜM BİRİMLER TEYAKKUZDA'

Ayrıca Bursa Mustafa Kemal Paşa’daki kimya fabrikasında çıkan yangına da Balıkesir itfaiyesi destek verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yangın risklerine karşı tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu vurguladı:

“Bölgenin en büyük ve Türkiye’nin dördüncü büyük itfaiyesi olma yolunda ilerleyen teşkilatımız, kahraman personeliyle yangınları söndürmek için canla başla mücadele ediyor. Vatandaşlarımızın da duyarlı olması gerekiyor.”

'BİR İHMAL BİR FELAKETE DÖNÜŞEBİLİR'

Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı, yangınların doğal nedenlerin yanı sıra insan kaynaklı da çıkabildiğine dikkat çekti.

Tarla ve bahçelerde ateş yakılmaması, anız ve kuru otların tutuşturulmaması uyarısında bulunan yetkililer:

“Biçerdöver ve balya makineleri kullanılırken kıvılcım riski göz önünde bulundurulmalı.”



“İzmaritlerin yere atılmaması, piknik ateşlerine dikkat edilmesi şart.”



“Elektrik şalterlerinin kapatılması, su ve doğalgaz vanalarının kontrolü önemlidir.”



“Traktör arkasında su tankeri ve en az iki yangın tüpü bulundurulmalı.”



Ayrıca, koku veya duman fark edildiğinde derhal 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı denildi.

KAHRAMAN İTFAİYECİLER SAHADA

Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangınlara havadan ve karadan müdahaleyle büyük başarı gösterdi.

Tüm ekipmanlar ve tecrübeli personel, yangınların hızlıca kontrol altına alınması için teyakkuzda.

Balıkesir’de son günlerde yaşanan yangınların söndürülmesinde Balıkesir İtfaiyesi’nin özverili çalışmaları halkın takdirini topluyor.

Vatandaşların da yangın risklerine karşı duyarlı olması, olası felaketlerin önüne geçilmesi açısından kritik önem taşıyor.