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    Balıkesir'de 4.2 şiddetinde deprem

    Bigadiç ilçesinde, saat 13.27 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
    • 26.10.2022 - 13:41
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 14:07
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    Balıkesir'de 4.2 şiddetinde deprem

    Balıkesir bugün depremle sarsıldı.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde deprem olduğunu duyurdu.

    Çevre illerden de hissedildi

    4.2 şiddetindeki depremin derinliği ise 7.01 olarak açıklandı.

    Saat 13.27 sıralarında yaşanan sarsıntı, çevre ilçe ve illerde de hissedildi.

    Hasar olmadı

    Bigadiç, Kepsut, Dursunbey, Sındırgı gibi ilçelerde yaşanan sarsıntı, vatandaşlarda paniğe neden oldu.

    Bazı iş yerlerindeki vatandaşlar sokağa çıkarken, depremin meydana geldiği noktalardan ilk alınan bilgiye göre herhangi bir hasara neden olmadığı öğrenildi.

    Balıkesir de 4.2 şiddetinde deprem #1


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