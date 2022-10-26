Balıkesir'de 4.2 şiddetinde deprem

Bigadiç ilçesinde, saat 13.27 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Balıkesir bugün depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde deprem olduğunu duyurdu.

Çevre illerden de hissedildi

4.2 şiddetindeki depremin derinliği ise 7.01 olarak açıklandı.

Saat 13.27 sıralarında yaşanan sarsıntı, çevre ilçe ve illerde de hissedildi.

Hasar olmadı

Bigadiç, Kepsut, Dursunbey, Sındırgı gibi ilçelerde yaşanan sarsıntı, vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Bazı iş yerlerindeki vatandaşlar sokağa çıkarken, depremin meydana geldiği noktalardan ilk alınan bilgiye göre herhangi bir hasara neden olmadığı öğrenildi.