Balıkesir'de göçmen hareketliliği! 10 düzensiz göçmen kurtarıldı Ayvalık açıklarında sahil güvenlik ekipleri 10 düzensiz göçmeni kurtarırken, 10 düzensiz göçmeni de yakaladı. Düzensiz göçmenler, Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA

Türkiye'nin kaçak göçmenlerle mücadelesi sürüyor.

Bir yandan yasa dışı geçişler engelleniyor, bir yandan da ölüme terk edilen kaçak göçmenler kurtarılıyor.

Son olarak göçmen hareketliliği Balıkesir'de yaşandı.

Göçmenler karaya çıkarıldı

Sahil güvenlik ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine ekipler harekete geçti.

"TCSG-8" sahil güvenlik botuyla bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

10 düzensiz göçmen Türk karasularına itildi

Diğer operasyonda ise lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan ekipler, "KB-4510" botuyla Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 10 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.