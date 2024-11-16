İHA
Güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenlere yönelik çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Avrupa hayaliyle hayatlarını tehlikeye atar sınır bölgelerden farklı ülkelere kaçmaya çalışan göçmenler, ölümün kıyısından kurtarılıyor...
Bunun son örneği de Balıkesir'de yaşandı.
ÖLÜME TERK EDİLEN 18 GÖÇMEN KURTARILDI
Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 10'u çocuk 18 düzensiz göçmen, açık denizde sürüklenirken kurtarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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