Balıkesir'de orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor...

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bağlı Eyüpbükü Kırsal Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman işçisi, arazöz, itfaiye ve helikopter sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında ilk belirlemelere göre ormanlık alanın bir kısmı zarar gördü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.