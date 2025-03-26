İHA

Balıkesir’in Karesi ilçesinde, bir otomobilin sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek park halindeki açık kasa kamyonetin altına girdi.

Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İtfaiye ekipleri, yaralanan 3 kişiyi otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Gülnihal Kaya
Editor