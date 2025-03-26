İHA
Balıkesir’in Karesi ilçesinde, bir otomobilin sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek park halindeki açık kasa kamyonetin altına girdi.
Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
İtfaiye ekipleri, yaralanan 3 kişiyi otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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