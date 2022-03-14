Petrol
109.6
-2.72%
Euro
16.21
0.44%
Dolar
14.83
0.42%
Altın
940.97
-0.04%
Borsa
2070
0.78%
Bitcoin
582.007
0.14%
BTXN Coin
39.39
0.69%
Bitexen
-1ºC
İstanbul
Kısmen güneşli -1 C

    Balıkesir'deki bilim adamı, nükleer tehdide karşı borla sızıntı önleyici yaptı

    Çıkan savaşta meydana gelen nükleer tehdidine karşı çalışma yürüten Türk bilim adamı, bor ile radyasyon sızıntılarını önleyecek bir ürüne imza attı.
    • İHA
    • 14.03.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 09:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'deki bilim adamı, nükleer tehdide karşı borla sızıntı önleyici yaptı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta nükleer enerji santrali hedef alındı.

    Bu durum tüm dünyayı endişelendirirken, nükleer sızıntılardan korunmanın bir yöntemi olup olmadığı da merak edildi.

    Bu kapsamda çalışmalar yürüten bir Türk bilim adamı, bor ile çalışma yürüttü.

    ODTÜ tarafından yılın bilim adamı ödülünü de alan Faruk Durukan, netron ışınlarını durdurmayı başardığını açıkladı.

    SAVAŞ, ÜRÜNÜ İLGİ ODAĞI YAPTI

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde farklı çalışmalarıyla Türkiye ve dünya gündemine gelen AR-GE Firması sahibi Faruk Durukan, bu çalışmayı daha önceden gerçekleştirdiklerini; ancak savaşla birlikte ürünün ilgi odağı haline dönüştüğünü ifade etti.

    Balıkesir deki bilim adamı, nükleer tehdide karşı borla sızıntı önleyici yaptı #1

    NÜKLEER SANTRALLERİN VERDİĞİ ZARAR

    Durukan, “Yapmış olduğumuz çalışma, sodyum pepta borat an hidrad dediğimiz bir bor türevidir. Bu çalışma ile 2013 yılında ODTÜ Yılın Bilim Adamı ödülünü aldık. Bu çalışma ile dünyada ilk defa netron ışınlarını durdurmayı başardık. Nükleer santraller özellikle savaş zamanlarında büyük tehlike oluşturmaktadır. Son olarak Rusya, Ukrayna’ya yaptığı hamlede nükleer santralleri vurmaya kalkmıştı. Bu nükleer santraller vurulduğu zaman bunun zararı sadece yakın çevresini değil, tüm dünyayı etkiliyor. Özellikle komşu ülkeler büyük zarar görmektedir. Nitekim daha öncelerde Çernobil faciasında da bizim Karadeniz bölgemiz çok etkilenmişti.” dedi.

    Balıkesir deki bilim adamı, nükleer tehdide karşı borla sızıntı önleyici yaptı #2

    SIZINTIYI DURDURABİLECEK MADDE ÜRETTİ

    Nükleer santrallerin zırhlanmasında yapılan çalışmanın büyük önem taşıdığına değinen Durukan, “Bizim bu yaptığımız çalışma, nükleer santraller patladığı zaman ve patlamadan önce zırhlanması ve patlama sırasında sızıntıyı durdurmak üzere planlanmış bir çalışma. Bu gördüğünüz blok halinde sodyum pepta borat an hidrad ile yapılan beton bloğun 9 metre kalınlığında kurşun duvarın durduramadığını bu malzeme durduruyor. Bununla ilgili olarak da çeşitli üniversiteler, Türk loydu testler yapıp nükleer santrallerde kullanılması gerektiğini, sızıntıyı durdurabilecek madde olduğunu ifade ettiler.” diye konuştu.

    Balıkesir deki bilim adamı, nükleer tehdide karşı borla sızıntı önleyici yaptı #3

    "NÜKLEER SIZINTIYI DURDURABİLECEK TEK MADDE"

    Nükleer sızıntının durdurulmasında yapılan çalışmanın tek malzeme olduğunu iddia eden AR-GE Firması sahibi Faruk Durukan, “Şu an bizim elimizdeki sodyum pepta borat an hidrad dediğimiz malzeme, dünyada nükleer santrallerdeki sızıntıyı durdurabilecek tek malzemedir.” dedi.

    Balıkesir deki bilim adamı, nükleer tehdide karşı borla sızıntı önleyici yaptı #4

    Balıkesir deki bilim adamı, nükleer tehdide karşı borla sızıntı önleyici yaptı #5


    İlginizi Çekebilir

    Bakan Koca'dan Tıp Bayramı mesajı
    Gündem

    Bakan Koca'dan Tıp Bayramı mesajı

    Alanyaspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR
    Futbol

    Alanyaspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Görüş Bildir