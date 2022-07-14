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    Bankalar bugün (14 Temmuz Perşembe) açık mı? Kaçta kapanacak?

    Kurban Bayramı'nın akabinde 14 Temmuz Perşembe günü bankaların mesai saatleri merak ediliyor. Peki bugün bankalar açık mı, kaça kadar? Bankalar kaçta kapanıyor? İşte ayrıntılar...
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 09:03
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    Bankalar bugün (14 Temmuz Perşembe) açık mı? Kaçta kapanacak?

    Kurban Bayramı'nın geride kalmasıyla birlikte bayram tatili de özel sektör için sona erdi. Resmi kurumlar ise 9 günlük bir tatil yapıyor.

    Bu kapsamda bazı kurum ve dairelerin de mesai saatleri değişiklik gösterebiliyor.

    Çalışma saatleri merak konusu olan kurumlardan biri de bankalar oldu. Para işlerini tamamlamak isteyen binlerce vatandaş, bankaların açık olup olmadığını sorguluyor.

    Bugün bankalar açık mı ve saat kaça kadar açık gibi sorular, gündemin araştırılanları arasında yer alıyor.

    Peki 14 Temmuz 2022 Perşembe bankalar açık mı, kapalı mı? Bankalar saat kaça kadar açık? İşte mesai saatleri...

    Bankalar bugün açık mı, kaça kadar?

    Bankalar, 14 Temmuz'da hizmet vermeye devam edecek.

    Bankaların çalışma saatleri genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında oluyor.

    Bankalar bugün (14 Temmuz Perşembe) açık mı? Kaçta kapanacak? #1


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