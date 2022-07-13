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    Bankalar bugün açık mı, zaman açılacak? 13-14 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu?

    Kurban Bayramı'nın bitmesinin ardından bankalar bugün açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer aldı.İşte konuya ilişkin detaylar...
    • 13.07.2022 - 10:27
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    Bankalar bugün açık mı, zaman açılacak? 13-14 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu?

    Bu sene 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilen Kurban Bayramı sona erdi.

    Kurban Bayramı'nın resmi tatil olarak kabul edilmesi nedeniyle bankalar çalışmalarına ara vermişti.

    Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkartılmasıyla birlikte gözler bayramda ve tatil sonrası bankaların çalışma durumuna çevrildi...

    İşlem yapmak isteyen vatandaşlar bankaların bugün çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı.

    Peki, Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

    13-14 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu?

    Bankalar resmi tatillerde hizmet vermiyorlar.

    Kurban Bayramı tatili arefe günü olan 8 Temmuz günü öğleden sonra başladı.

    Bankalar 13-14 Temmuz tarihlerinde hizmet vermeye devam edecek..

    Bayramda EFT yapılır mı, eft ve havale hesaba geçer mi?

    EFT işlemlerinde bayram boyunca aktarım yapılmayacak. Havale ve EFT işlemleri resmi tatilin ardından ilk gün yapılır.

    Bankalar bugün açık mı, zaman açılacak? 13-14 Temmuz da bankalar çalışıyor mu? #1


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