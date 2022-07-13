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Bankalar bugün açık mı, zaman açılacak? 13-14 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu?

Bankalar bugün açık mı, zaman açılacak? 13-14 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı'nın bitmesinin ardından bankalar bugün açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer aldı.İşte konuya ilişkin detaylar...