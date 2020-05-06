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    Bankanın önünde sıra kavgasında yumruklar konuştu

    Zonguldak'ta banka önünde çıkan sıra tartışması, kavgaya dönüştü.
    • İHA
    • 06.05.2020 - 15:40
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    Bankanın önünde sıra kavgasında yumruklar konuştu

    Öğle saatlerinde Zonguldak'ın Soğuksu mevkiinde banka önünde bekleyen 2 kişi, sıra yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle olay, kavgaya dönüştü.

    VATANDAŞLAR ŞAŞKIN BAKIŞLARLA İZLEDİ

    Dakikalarca tekme, tokat ve yumruklaşmaya başlayan 2 kişiyi sıradaki vatandaşlar da şaşkın bakışlar arasında izledi.

    Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucunda taraflar sakinleştirilerek, olay yerinden uzaklaştırıldı.

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