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- Bankanın önünde sıra kavgasında yumruklar konuştu
Bankanın önünde sıra kavgasında yumruklar konuştu
Zonguldak'ta banka önünde çıkan sıra tartışması, kavgaya dönüştü.
- İHA
- 06.05.2020 - 15:40
Öğle saatlerinde Zonguldak'ın Soğuksu mevkiinde banka önünde bekleyen 2 kişi, sıra yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle olay, kavgaya dönüştü.
VATANDAŞLAR ŞAŞKIN BAKIŞLARLA İZLEDİ
Dakikalarca tekme, tokat ve yumruklaşmaya başlayan 2 kişiyi sıradaki vatandaşlar da şaşkın bakışlar arasında izledi.
Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucunda taraflar sakinleştirilerek, olay yerinden uzaklaştırıldı.