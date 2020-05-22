Banu Özdemir'in CHP'deki görevi Özgür Özel'e soruldu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, minareden Çav Bella dinletilmesini paylaşan Banu Özdemir'in şu an aktif görevde olmadığını söyledi.

İzmir'de ezan sistemine sızılarak minarelerden Çav Bella dinletildi.

Türkiye'nin gündemine oturan çirkin saldırıyı Twitter hesabından paylaşan Banu Özdemir'in polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada bir danışmanlık şirketinde yönetici olarak görev yapan Banu Ö, Türk Ceza Kanunu'nun 216/3 maddesi kapsamında “Dini değerleri alenen aşağılamak” suçundan gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyadaki profillerinde CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı yazan Banu Özdemir'in partideki görevi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e soruldu.

AKTİF GÖREVDE DEĞİL

Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile çekilen fotoğrafları da bulunan Banu Özdemir'in partide aktif görevi bulunmadığını dile getirdi.

Özgür Özel, "Şu anda aktif bir görevi yok. Ancak orada, geçmiş dönemdeki yapmış olduğu görevi sosyal medya hesabında bio'sunda tutuyormuş. Twitter'da RT etmekten başka sorumluluğu görünmüyor orada." ifadelerini kullandı.

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