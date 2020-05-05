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    İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 69 oldu

    Son günlerde etkili olan yağışlar sonrası İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 69,05’e ulaştı.
    • İHA
    • 05.05.2020 - 11:49
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    İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 69 oldu

    İstanbul'un su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan barajların doluluk oranı İSKİ verilerine göre, bugün itibarıyla yüzde 69,05 doluluk oranına ulaştı.

    SON GÜNLERDEKİ YAĞIŞLAR ETKİLİ OLDU

    Son günlerde etkili olan yağışların barajlardaki doluluk oranına olumlu yansıdığı görülürken, İstanbul’un su kaynakları olan barajlar havadan görüntülendi.

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