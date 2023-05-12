Barbaros Hayrettin Paşa Camii ibadete açıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin açılış törenini gerçekleştirdi. Cami 20 bin kişinin aynı anda namaz kılabilecek şekilde inşaa edilerek Levent bölgesinde en büyük cami oldu.

AA

AK Parti son 20 yılda yaptığı eserleriyle konuşulmaya devam ediyor.

Yapılan eserler her geçen gün artarken İstanbul'a yeni bir eser daha kazandırıldı.

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi'nden öykünerek tasarlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde sona gelindi.

Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 Temmuz 2020'de atıldı.

Levent'in en büyük camisi olarak 18 bin 500 metrekarelik arsada, 7 bin metrekarelik alan üzerine inşa edildi.

İçinde sosyal alanlar tasarlandı

İçerisinde otopark, kitap kafe, 4-6 yaş anaokulu, dijital görsel sanatlar salonu, çok amaçlı salonların yer aldığı, 20 bin kişinin aynı anda namaz kılabilecek şekilde tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs öncesi bir yandan seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ederken bir yandan da hayata geçirilen projelerin açılışlarını yapıyor.

Cuma namazı sonrası Levent’e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buradaki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın leventlerinin bu semtten Boğaz'a indiğini, semtin adının bu nedenle Levent olduğunu anlatarak, camiye de Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın adının yakışacağı için bu ismi verdiklerini dile getirdi.

İşte camiden kareler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta şu şekilde konuştu:

Namazın ardından buradaki cemaate seslenen Erdoğan, muhteşem bir eseri Müslümanlara, ümmete, millete kazandırmaya vesile kıldığı için Rabb'ine hamdettiğini söyledi.

Al-i İmran Suresi'nin 110. ayetinin "Ümmetin içerisinden çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Doğruyu emreder yanlıştan men edersiniz." bölümünü anımsatan Erdoğan, "Ben şu anda karşımdaki bu cemaati doğruyu emreden bir cemaat olarak görüyorum. Yanlıştan döndürecek, men edecek bir cemaat olarak görüyorum. Öyleyse bunun gereği neyse bunun gereğini de inşallah eksiksiz yerine getirelim ki yanlış yollara düşmeyelim" diye konuştu.

"Bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz"

Hayırseverlerin yardımıyla caminin bu aşamalara geldiğini belirten Erdoğan, "Ben inanıyorum ki hayırseverlerimizin bu gayretleri karşısında hiçbir şey eksik kalmaz. Bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tabii pazar günü biliyorsunuz ciddi bir kararı hep birlikte vereceğiz.

Cuma günü, verilecek olan kararın da ümmetimiz, milletimiz için ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş Cuma hutbesini okudu

Cuma namazı hutbesini ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş okudu.