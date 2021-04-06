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- Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Bölgeye sızmaya çalışan 9 terörist, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
- AA
- 06.04.2021 - 09:48
- Güncelleme : 06.04.2021 - 10:09
Kahraman komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG’ye bir darbe daha...
Hain teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesine sızma girişimini önledi.
9 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin açıklama yaparak "Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.