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    Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Bölgeye sızmaya çalışan 9 terörist, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 06.04.2021 - 09:48
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 10:09
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    Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Kahraman komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG’ye bir darbe daha...

    Hain teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesine sızma girişimini önledi.

    9 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin açıklama yaparak "Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

    Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG’li terörist öldürüldü #1

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