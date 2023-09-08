Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 7 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığında bulunan 7 hain teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik, yurt içi ve sınır ötesinde yürüttüğü operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vuruyor.

Bu kapsamda bir başarılı operasyon da Suriye'nin kuzeyinde yürütülüyor.

Barış Pınarı bölgesindeki terör mücadelesinden güzel haber geldi.

"7 terörist etkisiz hale getirildi"

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı resmi siteden açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: