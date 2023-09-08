Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 7 terörist öldürüldü

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Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Kahraman Mehmetçik, yurt içi ve sınır ötesinde yürüttüğü operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vuruyor.
Bu kapsamda bir başarılı operasyon da Suriye'nin kuzeyinde yürütülüyor.
Barış Pınarı bölgesindeki terör mücadelesinden güzel haber geldi.
"7 terörist etkisiz hale getirildi"
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı resmi siteden açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.
Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere Mehmetçiklerimiz, başarılı bir operasyon ile müdahale etti. Operasyonda 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilerek tünel kazma girişimi engellendi.