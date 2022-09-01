Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgesinde taciz ateşi açan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kahraman Türk askeri, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarında, bölücü terör örgütlerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Her geçen gün farklı operasyon bölgelerinde teröristlerin inlerine kadar giren askerler, hainlerin köklerini kazımakta kararlı.

Teröristler taciz ateşi açtı

Bu kapsamda yapılan operasyonlardan bir güzel haber daha geldi.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde, teröristler güvenlik güçlerine taciz ateşi açtı.

Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

"2 terörist etkisiz hale getirildi"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."