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- Barış Pınarı bölgesine ateş açan 9 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesine ateş açan 9 terörist öldürüldü
Bölgedeki askerlerimize güneyden ateş açan 9 PKK/YPG'li terörist, hızlı müdahale ile etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 02.09.2021 - 11:32
- Güncelleme : 02.09.2021 - 11:44
Türk topçusundan PKK/YPG’ye tam isabet...
Hain teröristler tarafından Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açıldı.
Saldırıya ateş destek vasıtaları ile anında karşılık verildi.
"EN AZ 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin açıklama yaparak "Ateş açan terör mevzileri tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.