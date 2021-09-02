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    Barış Pınarı bölgesine ateş açan 9 terörist öldürüldü

    Bölgedeki askerlerimize güneyden ateş açan 9 PKK/YPG'li terörist, hızlı müdahale ile etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.09.2021 - 11:32
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 11:44
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    Barış Pınarı bölgesine ateş açan 9 terörist öldürüldü

    Türk topçusundan PKK/YPG’ye tam isabet...

    Hain teröristler tarafından Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açıldı.

    Saldırıya ateş destek vasıtaları ile anında karşılık verildi.

    "EN AZ 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin açıklama yaparak "Ateş açan terör mevzileri tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

    Barış Pınarı bölgesine ateş açan 9 terörist öldürüldü #1

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