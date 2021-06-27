Haberler

Gündem Haberleri

Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

İkisi Barış Pınarı bölgesinde, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.