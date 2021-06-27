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    Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    İkisi Barış Pınarı bölgesinde, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.06.2021 - 13:00
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 13:10
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    Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Türk askeri teröre ve teröriste geçit vermiyor..

    Sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirilirken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yeni bir operasyonu daha duyurdu.

    Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişimlerini engelledi.

    "3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ"

    MSB, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; ikisi Barış Pınarı bölgesinde, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verdi.

    Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist öldürüldü #1

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