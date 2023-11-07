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CHP'de yeni dönem başladı..

Sancılı kurultay sürecini tamamlayan CHP'de, 13 yıl sonra yönetim değişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun büyük desteği ile Özgür Özel, ikinci turda aldığı 812 oyla CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu.

Kurultay öncesinde parti seçimleri hakkında pek çok görüş gündeme getirildi.

Bunlardan birisi de tv100 televizyonunda Kübra Par'la Farklı Açılar programına katılan Gazeteci Barış Yarkadaş'tan gelmişti.

"Özgür Özel kazanırsa mesleği bırakırım" demişti

Barış Yarkadaş, "CHP'de Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım. Vallahi bırakırım." diyerek, iddiasını dile getirmişti.

Bu iddiayı Özgür Özel'e yakın isimler, sosyal medya üzerinden yeniden dolaşıma soktu.

Barış Yarkadaş, sosyal medyada kendisine yapılan 'istifa' çağrısına karşı tv100 ekranlarında açıklamada bulundu.

Aktif gazeteciliği bıraktığını söyledi

Gazeteciliği bir kamu görevi olarak gördüğünü belirten Yarkadaş, Türkiye'de birçok kişinin söz verdiğini ancak tutmadığının altını çizdi.

Ancak kendisinin verdiği sözü tutacağını belirten Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

Ben gazeteciliği herhangi bir meslek olarak görmüyorum; iktidarı, kamuyu denetleyen bir meslek olarak görüyorum. Dolayısıyla kamu görevi yaptığımı düşünüyorum.



Aynı zamanda siyasetçi kimliğim olduğu için, doğal olarak siyasette de tavır alıyorum. o yüzden bir programda iddialı bir söz ortaya koydum. 'Özel bu seçimi kazanırsa bu mesleği bırakırım' dedim. Özel'in kazanacağına inanmıyordum ama tebrik ediyorum.



Ben kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum, bugün itibarıyla söz verdiğim üzere aktif gazeteciliği bırakıyorum.



Haber yazmayacağımı ifade ettim. 29 milyon videomu izlemiş, karakterli insanım ben bunu unutturmam. Ama bu şu demek değil, yarın elime yolsuzluk, işkence kamuyu ilgilendiren bir dosya gelirse sosyal medyada yazarım.