CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını, Meral Akşener'in istemediğini söyledi.

2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken, muhalefette kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı belirsizliğini koruyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ön plandayken, CHP liderine alternatif olabilecek başka bir isim henüz ortaya çıkmadı.

CHP'li eski Mileltvekili Barış Yarkadaş'tan konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor"

Yarkadaş, moderatörlüğünü Pınar Işık Ardor'un yaptığı, TV100 ekranında yayınlanan Gündeme Dair programında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili konuştu.

Yarkadaş, 'Altılı masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun öne çıkmasına rağmen, İyi Parti lideri Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını söyledi.

Barış Yarkadaş: Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor ViDEO

"Aynı kaygı 2023 seçimleri için de yaşanıyor"

Yarkadaş, "Meral Hanım Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istemiyor. ‘2018’deki seçimde ortada olan seçmen İyi Parti’ye oy verecekken CHP’ye oy verdi. İzmir, İstanbul, Ankara’da daha az milletvekili çıkardık’ diyorlar. Aynı kaygıyı 2023 seçimleri için yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.