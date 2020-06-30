Baro düzenlemesi Meclis'e sunuldu

28 maddeden oluşan kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

28 MADDELİK DÜZENLEME

Cahit Özkan, baro düzenlemesinin 28 maddeden oluştuğunu belirterek, "Son 20 yılda artan avukat sayısı ve İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğunlaşmış olması rabıtanın kopmuş olmasına neden olmuştur. Artan sayı avukatların baro irtibatlarını koparmıştır." ifadelerine yer verdi.

Titiz bir çalışma yapıldığını da belirten Özkan, "DDK'nın ve diğer örgütlerin hazırladığı raporları inceledik. Önceki kanun tekliflerini de değerlendirdik. STK'lar, hukuk dernekleri, akademik çalışma yapan akademisyenler ve bütün avukatların görüşlerini aldık. Hukukçu milletvekillerimizle bir araya geldik ve Avukatlık Kanunu Meclis Başkanlığı'na sevk ettik" dedi.

2 BİN AVUKAT KENDİ BAROSUNU KURABİLECEK

Özkan açıklamalarına şu sözler ile devam etti:

"İstanbul, Ankara ve İzmir için üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda 2 binden fazla avukat bir araya gelerek baro kurabilecek. 2 bin avukatın bir araya gelerek kuracağı baro 72 ildeki barodan daha büyük olacağı anlamına geliyor.

Barolar Birliği delagasyonunda yeni bir düzenleme getiriyoruz. Her baro TBB Genel Kurulu'nda 3 delege ve 1 başkanla temsil edecek.

Üye sayısı çok olan illerde her 5 binde 1 delagasyonda temsil imkanı sağlıyoruz.

"RESMİ KIYAFET OLARAK CÜBBEYİ BELİRTTİK"

Baro organlarının seçimini 2 yılda bir ekim ayının ilk haftasında genel kurullar, akabinde TBB seçimlerinin de 4 yılda bir aralık ayında yapılmasını öngörüyoruz.

Yaşam tarzı, inancı nedeniyle ayrımcılığa tabi tutulan avukatlar için bir düzenleme yaptık.

49. madde cübbe zorunluluğunu getiriyor. Geçmişte avukatlar eteği, başörtüsü, yaşam tercihi nedeniyle bazen hakim-savcıların bazen ise baroların linçine tabi tutuluyordu. Özellikle de kadın avukatlar bunun mağduru oluyordu. Cübbeyi giydiği zaman, cübbenin altında ne giydiği kimi ilgilendirir, kimseyi. Cübbe giyme zorunluluğu baki kalmak üzere avukatların kılık-kıyafetleri ile ekstra farklı, yaşam tarzını, dünya görüşünü, inancını tehdit eden baskılar olmasın anlayışıyla cübbeyi zorunlu kılıyoruz. Bunun haricinde de bir kıyafet zorunluluğu getirmiyoruz, bunları engelliyoruz."