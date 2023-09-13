Bartın'a 21'inci kez yanaşan kruvaziyerdeki Rus turistler kentte denize girdi Amasra Limanı'na 21'inci kez yanaşan Astoria Grande' isimli kruvaziyerden inen Rus turistlerden bazıları, Bozköy Plajı'na gidip, denizde serinledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Türkiye, sıcak denizleriyle yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken konumda...

Hem doğal güzellikleri hem de onlarca plajıyla özellikle Rus turistlerin ilk tercihleri arasında olan yurda ziyaretçi akını yaşanıyor.

Kavurucu sıcakların yaşandığı yaz aylarında rekor üstüne rekor kırılırken bir havaların soğumaya başlamasıyla turist akını devam ediyor.

21'inci kez limana yanaştı

Rusya'dan 3 gün önce yola çıkan, 811 yolcu ile 442 personelin bulunduğu 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, bu sabah 21'inci kez Amasra Limanı'na yanaştı.

193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kruvaziyerden inen turistler, işlemler sonrası gezmeye başladı.

Turistler farklı noktaları tercih etti

Rus turistler; Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ile Çekiciler Çarşısı'nı gezdi.

50 Rus turist, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'yu gezerken, 60 turist ise ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Bozköy Plajı'na gitti.

Deniz sıcaklığı 18 derece

Rus turistler, hava sıcaklığının 25, deniz sıcaklığının ise 18 derece olduğu bölgede denize girdi.

"Rusların burada daha düşük sıcaklıklarda da denize girdiğini gördük"

Plaj işletmecisi Serdar Dereli, şöyle dedi:

Eylül ayının gelmesi ve okulların açılması ile sezonu kapatmıştık. Amasra'ya yanaşan kruvaziyerdeki Rus turistler, sabah saatlerinde buraya geldi. Soğuk havaya aldırış etmeden denize giriyorlar. Rusların burada daha düşük sıcaklıklarda da denize girdiğini gördük.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)