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    Bartın'da acı bekleyiş

    Bartın'da acı bekleyiş

    Dün gece yaşanan maden ocağı patlamasında 28 kişi hayatını kaybederken, 15 işçi için kurtarma mücadelesi sürüyor. Olay yerinde çalışmalara destek veren bir işçi, gözyaşlarına boğuldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 09:26
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    Bartın'daki maden ocağı patlaması, yüreklere ateş düşürdü.

    Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı bulunan maden ocağındaki patlama sonucunda, fazla sayıda ekip olay yerine akın etti.

    15 kişi için mücadele devam ediyor

    Facia sonucunda 28 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 15 işçi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

    Olay yerinde dün geceden beri süren hummalı arama kurtarma çalışmaları sırasında, yürek dağlayan görüntüler ortaya çıktı.

    İşçinin gözyaşları

    Ocaktan çıkarılamayan arkadaşları için çalışmaya devam eden işçilerden biri, bir TTK personeline sarılıp ağlamaya başladı.

    Olay yerinde bulunan bir kadının acı feryadı ise yürekleri dağladı.

    Bir diğer yandan maden ocağında kurtarma çalışması süren vatandaşların, olay yerindeki acı bekleyişi kameraya yansıdı.

    İşte o anlar...

    Bartın'da acı bekleyiş VİDEO

    Bartın da acı bekleyiş #1

    Bartın da acı bekleyiş #2

    Bartın da acı bekleyiş #3

    Bartın da acı bekleyiş #4

    Bartın da acı bekleyiş #5


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