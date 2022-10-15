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- Bartın'da acı bekleyiş
Bartın'da acı bekleyiş
- Haber Merkezi
- 15.10.2022 - 09:06
- Güncelleme : 15.10.2022 - 09:26
Bartın'daki maden ocağı patlaması, yüreklere ateş düşürdü.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı bulunan maden ocağındaki patlama sonucunda, fazla sayıda ekip olay yerine akın etti.
15 kişi için mücadele devam ediyor
Facia sonucunda 28 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 15 işçi için kurtarma çalışmaları sürüyor.
Olay yerinde dün geceden beri süren hummalı arama kurtarma çalışmaları sırasında, yürek dağlayan görüntüler ortaya çıktı.
İşçinin gözyaşları
Ocaktan çıkarılamayan arkadaşları için çalışmaya devam eden işçilerden biri, bir TTK personeline sarılıp ağlamaya başladı.
Olay yerinde bulunan bir kadının acı feryadı ise yürekleri dağladı.
Bir diğer yandan maden ocağında kurtarma çalışması süren vatandaşların, olay yerindeki acı bekleyişi kameraya yansıdı.
İşte o anlar...