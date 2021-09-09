Euro
10.0209
0.04%
Dolar
8.466
0.04%
Altın
486.73
0%
Borsa
1.434
0%
Bitcoin
393.000
-1.32%
EXEN Coin
24.28
2.23%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Bartın'da evinin yandığını fark eden kişi ölmekten son anda kurtuldu

    Çamlık köyünde uyuduğu sırada evi yanmaya başlayan Rafet Çomak alevleri fark etmesi sonucu kaçmaya başladı. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi.
    • İHA
    • 09.09.2021 - 07:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bartın'da evinin yandığını fark eden kişi ölmekten son anda kurtuldu

    Bartın’ın Çamlık köyünde yangın meydana geldi.

    Yalnız yaşayan Rafet Çomak, uyuduğu sırada evinin diğer odasından yükselen alevleri fark etmesi sonucunda kendini sokağa attı.

    Alevler kısa sürede tüm evi sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

    Bartın da evinin yandığını fark eden kişi ölmekten son anda kurtuldu #1

    EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

    Yangına Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Jandarma ekipleri bölgede çevre emniyetini  alıırken itfaiye ekiplerinin de müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

    İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapılan evin tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

    Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bartın da evinin yandığını fark eden kişi ölmekten son anda kurtuldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir