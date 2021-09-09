Bartın'da evinin yandığını fark eden kişi ölmekten son anda kurtuldu

Bartın'da evinin yandığını fark eden kişi ölmekten son anda kurtuldu

Çamlık köyünde uyuduğu sırada evi yanmaya başlayan Rafet Çomak alevleri fark etmesi sonucu kaçmaya başladı. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Bartın’ın Çamlık köyünde yangın meydana geldi.

Yalnız yaşayan Rafet Çomak, uyuduğu sırada evinin diğer odasından yükselen alevleri fark etmesi sonucunda kendini sokağa attı.

Alevler kısa sürede tüm evi sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangına Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Jandarma ekipleri bölgede çevre emniyetini alıırken itfaiye ekiplerinin de müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapılan evin tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.