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    Bartın’da şiddetli yağış taşkınlara neden oldu

    Sağanak yağış nedeniyle kent içinden geçen ırmak seviyesi 5 metre yükseldi. Yalı mevkinde iskeleler su altında kalırken, bazı köylere ulaşım sağlayan yollar da kapandı.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 13:49
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 13:58
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    Bartın’da şiddetli yağış taşkınlara neden oldu

    Bartın’da etkili sağanak yağış sonrası kent içinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi yükseldi.

    Arıt Çayı'ndaki su seviyesinin de yükselmesi nedeniyle Akçalı, Kabagöz, tabanözü, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerinden kent merkezine ulaşım sağlayan bağlantı yolu kapandı.

    YOLLAR VE İSKELELER SULARA GÖMÜLDÜ

    Çağlayan mesire alanında yürüyüş yolları ve büfeler su altında kaldı.Yalı mevkiinde iskeleler de sulara gömüldü.

    Jandarma ve polis ekiplerince tehlikeli noktalar şerit çekilerek araç ve yaya geçişlerine kapatıldı.

    Bartın’da sağanak yağış taşkınlara neden oldu

    METEOROLOJİ UYARDI

    Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Batı Karadeniz bölgesi için kuvvetli yağmur uyarısı yapıldı.

    "YAĞIŞ NEDENİYLE ANİ SEL,SU BASKINLARINA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKLİ"

    Uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek olan yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m2), iç kesimlerinde 500 m üzeri rakımlı yerlerde yer yer kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

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