Bartın'daki maden faciası için hazırlanan fezlekenin ayrıntılar ortaya çıktı

Bartın Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 235 sayfalık fezlekede, sistemlerin 355 kez uyarı verdiği tespit edildi.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında, 14 Ekim akşamı grizu kaynaklı patlama yaşandı.

Yürekleri dağlayan olayda 11 işçi yaralanmş, 41 işçi de hayatını kaybetmişti.

Yaralıların tedavileri sürerken, işçilerden Taner Şen'in 21 gün sonra vefat ettiği açıklanmıştı.

235 sayfalık fezleke hazırlandı

Acı olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü, maden patlamasına ilişkin 235 sayfalık fezleke hazırladı.

Ortaya çıkan ayrıntılar adeta ihtimaller zincirine işaret ediyor.

Alarmın 355 kez çaldığı tespit edildi

Patlama öncesi metan gazındaki yükselişe dikkat çekilen fezlekede, sistemlerin 355 uyarı verdiği ortaya çıktı.

Buna rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı belirtildi.

"Yüzde 1 ikaz seviyesini 85 kez geçti"

Bartın Emniyet Müdürlüğü Fezlekesi'nde şu ifadeler yer aldı:

''Metan gazı değerlerinin patlama anına kadar toplamda yüzde 1 ikaz seviyesini 85 kez geçtiği, yüzde 1.5 alarm seviyesini 5 kez geçtiği, karbonmonoksit değerlerinin patlama anına kadar ikaz seviyesini 60 kez geçtiği, havalandırma vantilatörü değerlerinin 53 kez ikaz verdiği belirlendi.''

"Havalandırma fanı arızalı "

Fezlekede, madendeki havayı tazeleyen ve metan gazını tahliye eden havalandırma fanının arızalı olduğu tespitine de yer verildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü hazırladığı raporda, “Patlamanın gerçekleştiği kısımda bulunan fanın çalışmadığı, bir gün öncesinden itibaren sürekli uyarı ve alarm kayıtlarının olmasına rağmen tamir edilmeden patlatma yapıldığı tespit edilmiştir.” açıklamasına yer verdi.

9 tutuklu

Fezlekede, oksijen maskesi takma eğitimini almadığı halde kağıt üzerinde almış gibi gösterildiğini söyleyen bir madencinin ifadesi de aldı.

Patlama ile ilgili soruşturma kapsamında aralarında müessese müdürünün de olduğu 9 şüpheli, taksirle adam öldürme suçlaması ile tutuklanmıştı.