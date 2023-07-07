Bartın'ın doğa harikası! Deniz üstündeki lav sütunlarının olağanüstü görüntüsü... Dünya üzerinde sayılı örneği bulunan lav sütunları, Türkiye'nin Bartın ilçesindeki görüntüsüyle büyülüyor. Bölgede 80 milyon yıl önce oluşan sahil görenlerin dikkatini çekiyor.

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Türkiye'nin doğa anıtı göz kamaştırıyor.

Bartın ilimizde bulunan sahil, görenlerin dikkatini çekiyor.

Çünkü bu sahillin bir ucunda, bazalt sütunları yükseliyor.

80 milyon yıl önce oluşan sahil, volkanlardan akan lavların soğuyarak kristalleşmesi ile meydana geldi.

Sahil, bu nedenle dünyanın eşsiz noktalarından biri olarak adlandırılıyor.

Dünyada sayılı ülkede bulunuyor

Dünya sayılı örneği bulunan bu doğal anıt yalnızca Kuzey İrlanda, İskoçya ve ABD'nin Kaliforniya eyaleti ile Türkiye'nin Bartın ilinde bulunuyor.

Denizin üzerindeki görüntüsüyle görsel bir şölen oluşturan lav sütunları, inanılmaz bir görüntü ortaya çıkarıyor.

Atlas Dergisi'nden Turgut Tarhan'ın objektifine yansıyan görüntü sahilin olağanüstü görüntüsünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte o sahil...