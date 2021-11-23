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    Başak Cengiz'in adı, Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne verildi

    Acımasızca öldürülen Cengiz'in adı, mezun olduğu fakültede yaşatılacak.
    • DHA
    • 23.11.2021 - 07:44
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 07:47
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    Başak Cengiz'in adı, Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne verildi

    İstanbul'da samuray kılıcıyla katledilen 28 yaşındaki Başak Cengiz'in adı, Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde yer almaya başladı.

    Değişikliğe ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayınlandı. Cengiz, söz konusu fakülteden 2018 yılında mezun olmuştu.

    BAŞAK CENGİZ MİMARLIK FAKÜLTESİ

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin adı, "Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi" olarak değiştirildi.

    Kararın, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu maddesi gereğince verildiği belirtildi.

    Başak Cengiz in adı, Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ne verildi #1

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