Başakşehir'de alevlere teslim olan fabrikada söndürme çalışmalarında 65'inci saat Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangın 3'üncü günde kontrol altına alındı. Tepkilerin sürdüğü olayda, İBB'ye ait itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaştığı sırada yangının başlama noktasında olduğu görüldü.

AA

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki 6 katlı fabrikanın çatı katında cumartesi günü yangın başladı.

Kısa süre içerisinde büyüyen alevler diğer katlara sıçrayınca yangın tüm binayı sardı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına müdahale 4'üncü gününde de sürüyor.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Çalışmalara çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) destek verdi. İlçe belediyelerden de tankerlerle su takviyesi yapıldı.

Alevler kontrol altına alınırken yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin ulaştığı sırada yangının seviyesi paylaşıldı

Öte yandan bu süreçte olaya ilişkin ihmaller de ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait itfaiye ekiplerinin söndüremediği yangına ekiplerin ilk ulaştığı anda yangının seviyesini gösteren fotoğraf, sosyal medyada paylaşıldı. İBB'ye ait itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaştığı sırada yangının başlama noktasında olduğu görüldü.

3 günün sonunda kullanılamaz hale gelen binanın tehlike oluşturan kısmı iş makinelerince yıkıldı.

Çökmeler yaşandı

Fabrikanın bulunduğu caddede polis tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında araçların buraya girişlerine izin verilmiyor.

Binanın üst katlarında başlayan ve tamamına sirayet eden yangında soğutma çalışmalarında 65 saate girildi.

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın ön kısmında çökmeler yaşandı. Moloz yığınlarının binanın ön tarafında büyük yer kapladığı görüldü.