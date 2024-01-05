Başıboş köpek sorunu, Atatürk Üniversitesi'nde bilimsel yaklaşımla konuşuldu Son yıllarda ülke genelinde artan köpek saldırıları ve yaralanmalarına karşı Erzurum’da Atatürk Üniversitesi’nde örnek bir etkinliğe imza atıldı.

İHA

Atatürk Üniversitesi, sokaklarda artan başıboş köpek varlığı, çocuk ve kadınlara yönelik saldırıların artışı ve hayvan hakları yöneticilerinin çeşitli görüşleriyle gündeme gelen başıboş köpek sorununa bilimsel bir perspektif sunmaya çalıştı.

Akademisyenler, kendi alanlarına göre başıboş köpek sorununu konuştu

Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Başıboş köpekler sorununa bilimsel bakış" konulu Prof. Dr. Besim Yıldırım moderatörlüğünde yapılan panelde Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, “Köpek başıboş olur mu? Sokaklar köpekten, köpekler sokaktan nasıl kurtulur?” konusunda, Prof. Dr. Sinan Öge, “Dini açıdan insan hayatının değeri ve korunma zorunluluğu” konusunda, Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, “Başıboş köpeklere hukuki bakış” konusunda, Doç. Dr. Zahide Koşan ise, “Başıboş köpekler ve halk sağlığı” konularında sunum yaptı.

"Hiçbir hayvansever derneği, barınaklara destek vermiyor"

Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, yaklaşık 10 milyon başıboş köpeğin bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

1932 yılında ülkemizde başıboş köpeklerin itlaf edilmesiyle ilgili kanun mevcuttu. Ancak 2004'ten sonra kısırlaştırma ve alındığı yere bırakma ile alakalı bir düzenleme yapıldı. Hayvansever dernekleri ile alakalı yapılan düzenlemelerde barınakların yapılması teşvik ediliyor. Ancak bugüne kadar hiçbir hayvansever derneği buna yanaşmamıştır. Ülkemizde 2 bin 700 adet hayvansever derneği bulunmaktadır. Ve bunlar başıboş köpekleri besleme adına birçok sorunu ve sıkıntıyı beraberinde getirmektedir.

"Başıboş köpeklerle alakalı kanunlarda direkt bir ifade bulunmamakta"

Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök ise ülkemizdeki yasa ve düzenlemelerin mutlaka özelleştirilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Birçok kanun ve düzenlemede başıboş köpeklerle alakalı direkt bir ifade bulunmamaktadır. Bununla ilgili yapılacak kanunu düzenlemede tarafların ve paydaşların görüşü ve önerileri alınmalıdır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)