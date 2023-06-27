Başıboş sokak köpeği sorunu şimdi de Ordu'da ortaya çıktı Sokak köpeği sorunu tehlike saçmaya devam ediyor. Öyle ki çocuklar sokaklarda rahatça oynayamazken yaşanan can kayıpları günden güne artıyor. Son olarak Ordu'da köpeklerden kaçan 2 çocuk trafik kazası geçirdi.

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AA

Türkiye'nin yıllardır çözülemeyen sorunlarından biri olan başıboş köpek problemi, gün geçtikçe artarak devam etti.

Öyle ki çocuklar sokaklarda gönüllerince oynayamazken, meydana gelen olaylarda yüzlerce canımız hayatını kaybetti.

Birbirinden korkunç olaylar, parçalanan insan bedenleri içimizi yakarken, başıboş köpekler nedeniyle gerçekleşen kazalar da yine ölüme davetiye çıkartıyor.

Bitmek bilmeyen tehlike: Başıboş sokak köpeği sorunu

Başıboş köpek sorununun ilk günden bu yana sesi olmayan çalışan Ensonhaber, her yeni vakada vatandaşları bilgilendirmeye devam etse de yetkililer konuya bir türlü el atmıyor.

Ne hikmetse başıboş köpekleri sokaklardan toplaması gereken belediyeler, deyim yerindeyse konuyla ilgili ölü taklidi yapıyor.

Bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki bazı belediyeler sokaklarda tehlike saçan köpekleri toplamaya çalışsa da sokak köpeği popülasyonu giderek artıyor.

Son örnek Ordu...

Bir türlü çözülemeyen bu sorunun son örneği ise Ordu'da gerçekleşti.

İlçenin Bahçelievler Mahallesi'nde 11 yaşındaki E.O. ile 13 yaşındaki E.O. yolun karşısına geçtikleri sırada, bir sitenin bahçesinde havlayan köpekten korkarak koşmaya başladı.

F.T'nin kullandığı 52 AAP 584 plakalı otomobil, aniden yola çıkan çocuklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuklar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köpeklerden kaçarken araba çarptı

Bacağı kırılan çocuk hastanede tedavi altına alınırken, hafif yaralanan diğeri ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sürücü, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.