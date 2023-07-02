Basket maçını komik bulan Hüseyin Baş'a Varank'tan ayar! Asıl komik olan... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol maçına komik duruyor cümlelerini kullanan Hüseyin Baş'a yanıt veren Mustafa Varank, "Asıl komik olan, babasından miras olarak parti devralıp utanmadan yorum yapabilmek" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Türkiye tarihi bir seçimi geride bırakırken yeni hükümet hız kesmeden çalışmalara başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oldukça yoğun geçirdiği seçim sürecinin yorgunluğunu spor etkinliği ile attı.

Cumhurbaşkanı, siyasi isimlerden oluşan takımla basketbol oynadı.

Renkli görüntüleri ise eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter hesabından paylaştı.

Maç sırasındaki eğlenceli diyaloglar kameraya yansırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hareketleri de dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada yayılan eğlenceli videoyu hazmedemeyenler de oldu.

Haydar Baş'ın oğlundan yanıt: Komik duruyor

Mustafa Varank’ın paylaşımın altına olumsuz yorum yapan sayılı kişilerden biri de babası Haydar Baş’ın vefatı sonrası Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) genel başkanlık koltuğunu devralan Hüseyin Baş…

Hüseyin Baş, Varan’ın paylaşımına şu notu düştü;

Basketbol oynadığı videoları yayıp bizim liderimiz hala çok genç pazarlaması yapmak aslında liderinizin genç olmadığını ancak gençmiş gibi gösterilmeye ihtiyacı olduğunu ilan ettiğiniz anlamını taşıyor. Ve komik duruyor.

"Asıl komik olan, babasından miras olarak parti devralıp utanmadan yorum yapabilmek"

Baş’ın yorumuna gereken cevap da çok gecikmedi.

Mustafa Varank, Baş’ın yanıtına “Asıl komik olan” cümleleriyle başladı;

Asıl komik olan, şeyhlik iddiasındaki babasından miras olarak parti devralıp siyasetçiyim diye utanmadan ortalıkta gezip yorum yapabilmek...

"Müzmin muhalifler reels videosuna komplo teorisi üretmek için bitap düşmüş"

İkili diyalog sonrasında Mustafa Varank maçlara dair bir detay daha paylaştı.

Maçların haftada iki gün yapıldığını vurgulayan Varank, tarihleri ile birlikte maçtan çekilen diğer fotoğrafları paylaştı.

Varank’ın notu ise şu şekildeydi;