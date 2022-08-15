“Arafta Sorular” programına katılan psikiyatrist Nevzat Tarhan, Psikolog Üstün Dökmen’in “Başörtülü psikolog olmaz” söylemine “Bunun adı mesleki narsizmdir” diyerek cevap verdi.

Psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen, katıldığı bir programda “Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır." ifadeleri kamuoyunun gündemine oturdu.

Dökmen’e, psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dan ise cevap geldi.

“Bunun adı mesleki narsizmdir”

Esra Elölü’nün sunduğu “Arafta Sorular” programına katılan Tarhan, Dökmen için “Bu arkadaşımız kendini aşamamış. Kendini sorgulayamıyor. Bence bunun adı mesleki narsizmdir. Bu kendisini danışanından üstün görmektir. Nasıl ırkçılık etnik narsizm ise bu da mesleki narsizmdir.” şeklinde konuştu.

'Başörtülü psikolog olmaz' sözlerine psikiyatrist Nevzat Tarhan'dan cevap VİDEO

“Bu kişiler empati yapamaz”

Elönü’nün “Kutuplaşıyoruz, ayrılıyoruz, bölünüyoruz diyenlerin çoğu oksitlenmiş bir kutupbaşı rolünü üstleniyorlar. Kendisinin farkında olmayan bir psikolog ne kadar sağlıklı psikolog olabilir?” sorusu üzerine ise Tarhan şunları söyledi:

“Bu kişiler empati yapamaz. Empati yapabilmesi için kendi ön yargılarını askıya almasını başarması gerekiyor. ‘Ben bu konuda ön yargılıyım, ben bu konuda hassasım, bu konuda objektif olamam’ diyebilmesi gerekiyor. Sinirlenebilir, kızabilir ona kıyafetinden dolayı. Böyle bir durumda ‘ben sana yardım edemem’ deyip, gerekçelerini anlatması gerekir.”

“Böyle düşünen insanlar Türkiye’de azınlık değil”

Esra Elönü’nün “Başörtülü bir hastanın taraflı bir teşhisinin konulmadığının garantisi var mı?” şeklindeki sorusuna da karşılık da Tarhan, şöyle konuştu:

“Bu düşünceye göre o kişinin başörtülü olması patolojik bir durumdur. O kişinin bir nevi etiketlenmesini kabul etmek demektir. Bu kişi başörtülü olmakla zaten birçok hakkı hak etmiyor tarzında kategorize ediliyor. Zenci-beyaz gibi, başörtülü-başörtüsüz gibi. Avrupa’da yüz yıl iç savaşlar oldu.

Daha sonra anladılar ki ‘ırkçılık’ zararlı bir şeymiş. İnsanları değiştirmeye çalışmak, tartışmaya, çatışmaya sebep oluyor diyerek çok kültürlülük tarzına yönelme oldu. Hatta İngiltere çoklu hukuk sistemini savunuyor şu an. Bir Hristiyan istediği gibi, bir Müslüman istediği gibi evlenebiliyor. Böyle düşünen insanlar Türkiye’de azınlık değil. Bu arkadaşımız açık açık söylemiş ama bunun gibi hava durumuna göre sinsi sinsi hareket edecek bir sürü kişi var.”