Başörtüsü mücadelesinin öncü ismi: Şule Yüksel Şenler kimdir

Hayatı mücadelelerle geçen Şule Yüksel Şenler'in hikayesi, vefatının 3. yılı dolayısıyla hazırlanan "Şule" belgeselinde ekranlara gelecek. Peki Şule Yüksek Şenler kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü?

Yazar Şule Yüksel Şenler'in merak edilen hayatı, bugün TRT ekranlarında olacak.

60 dakikalık tek bölüm olarak hazırlanan belgeselde Şenler’in edebi yönü, mücadelesinin kritik durakları, özel eşyaları, az bilinen özellikleri 28 Şubat'ın yıl dönümünde ilk kez bu akşam saat 19.45'te TRT 1 ile TRT Belgesel'de izleyiciyle buluşacak.

Şenler'in hayat hikayesinin en önemli dönüm noktalarının ekrana geleceği belgeselin yönetmenliğini Efe Polat, yapımcılığını Mehmet Talha Geredeli üstlenirken senaryosunu ise Figen Koç yazdı.

Kendisini yakından tanıyanların, yaşamlarını etkilediklerinin tanıklıklarıyla aktarılan hayat hikayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve yakın arkadaşlarının hatıra ve görüşleri yer alıyor.

Peki "Huzur Sokağı" romanıyla okuyucularında iz bırakan Şule Yüksel Şenler aslında kimdir? İşte hayatı ve merak edilenleri...

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?

Şule Yüksel Şenler, Kayseri'de 29 Mayıs 1938'de altı kardeşin üçüncüsü olarak dünyaya geldi.

Aslen Kıbrıslı olan Şenler, küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti.

Annesi kalp krizi geçirip yatağa düşünce Şenler, öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bırak zorunda kaldı.

"ŞULEBAŞI" BAŞÖRTÜSÜ

Ermeni bir terzinin yanında çalışmaya başlayan Şenler'in bu tecrübesi, onun ileride kendi başörtüsü modelini tasarlamasına öncülük etti.

Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurdu.

Ondan etkilenen genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü Şulebaşı olarak anılmaya başlandı.

Kadın gazetecilerin parmakla gösterildiği bir dönemde üstelik başörtülü bir kadın gazeteci olarak dikkatleri üzerine çekti.

MÜCADELESİ NEDENİYLE HAPSE GİRDİ

1971 yılında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, "Sokaktaki örtülü kadın ve kızların öncüleri cezalarını çekecekler." diyerek Şenler'i işaret etti.

Bunun üzerine Şenler, Sunay'a hitaben bir mektup yayımlayarak "Cumhurbaşkanının Allah'tan ve milletten özür dilemesi gerektiğini" savundu. Bunun üzerine Şenler, Cumhurbaşkanına hakaretten ötürü tutuklandı ve 8 ay cezaevinde kaldı.

Böylece 4 yıldır sürdürdüğü Bugün gazetesindeki yazarlığı son buldu. Cevdet Sunay, iki ay sonra Şenler'i affetti. Ancak Şenler, affı reddetti ve Bursa Cezaevinde cezasını tamamladı.

Cezaevinden çıktıktan sonra Türkiye'nin dört bir yanına dolaşarak konferanslar vermeyi sürdürdü. Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfaları hazırladı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarlığı yaptı. Seher Vakti Dergisi'nin başyazarı oldu. 1980'den sonra Zaman ve Milli Gazete'de yazdı.

UNUTULMAZ ROMANI: HUZUR SOKAĞI

Birçok gazetede köşe yazıları kaleme alan Şenler, "Huzur Sokağı" romanıyla en çok okunan yazarlar arasında yer aldı.

Huzur Sokağı adlı romanı film de oldu. Yücel Çakmaklı'nın yönettiği Birleşen Yollar adlı filmin baş rollerinde İzzet Günay ve Türkân Şoray oynadı.

Roman daha sonra aynı adla dizi olmuş ve yayınlandığı dönemde popüler olmuştu.

ÖLÜMÜ

Şule Yüksel Şenler, 28 Ağustos 2019 tarihinde zatürreye bağlı septik şok nedeniyle hayatını kaybetti.

Yüksel Şenler hayatını kaybettiğinde 81 yaşındaydı.

Şule Yüksel Şenler'in mezarı, Eyüp Sultan'da, Mihrişah Valide Sultan Külliyesi haziresindedir.

ERDOĞAN'DAN MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in vefat haberini üzüntüyle öğrendiğine dair resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan belgesel gösterimi konuşmasında '81 yıllık ömrü boyunca defalarca tehdit edildi, evi kundaklanarak hayatına kast edildi. Medya organları eliyle itibar suikastına uğradı. Büyük bir cesaretle zorluklara göğüs gerdi, bedel ödemekten çekinmedi. Aynı şekilde kadınlarımız her yerde varsa Şule Yüksel Şenler'in katkısı büyüktür. Şule belgeseli modern yöntemleri kullanarak geleceğe kayıt düşüyor. Nitelikli, titiz kapsamlı bir çalışmanın yer aldığı eser, ülkemizin karamnlık dönemlerine ayna tutuyor.' açıklamasında bulundu.

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