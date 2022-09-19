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    Başörtüsü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun, açığa alındı

    Başörtüsü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun, açığa alındı

    Fabrika personeline ve ailelerine sakal ve başörtüsü yasağı getiren emri yayınlayan Albay İlhan Coşkun, MSB tarafından başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.
    • 19.09.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 13:18
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    Kayseri’de, 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun tarafından, 28 Şubat zihniyetini aratmayan bir emre imza atıldı…

    6 Eylül’de yayınlanan emir kapsamında, fabrikadaki personel ve ailelerine başörtüsü ile sakal yasağı konuldu.

    2013 yılında kamuda, 2017 yılında ise Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde başörtü yasağının kaldırılmasına karşın iç emir yöntemi ile alınan bu karar büyük tepki çekti.

    Fabrikada çalışan sivil sayısının, en az 700 olduğu öğrenildi.

    Başörtüsüne ‘çağ dışı’ denildi

    Yayınlanan emirde şu ifadelere yer verildi:

    "Müdürlükte görev yapan tüm personelin, lojmanlarda ikamet eden subay astsubay ve aileleri ile bunları ziyarete gelen misafirlerin ve iş takibine gelen şahısların türban, çember sakal, topuklara kadar uzanan pardösü vb. ideolojik amaç simgeleyen çağ dışı kıyafetler ile fabrika müdürlüğe girmesine ve komutanlık içerisinde gezmesine müsaade edilmeyecektir.”

    “Kimseyi burada sakallı gezdirmem”

    Ortaya atılan iddialara göre Albay Coşkun, söz konusu yazıyı yazdırmadan önce, kurumdaki sivilleri toplayıp şu ifadeleri kullandı:

    “Sakal serbestliğini tanımıyorum, kimseyi burada sakallı gezdirmem. Sendikanız dava açsın, ben alışığım böyle şeylere.”

    “Kararı sehven imzaladım”

    Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) konuya ilişkin tepki gecikmedi. Türk demokrasi tarihinin karanlık bir tezahürü olan karara yönelik soruşturma başlatıldı.

    Gelen tepkiler üzerine Albay Coşkun'dan geri adım geldi.

    Coşkun, 'Kararı sehven imzaladım' açıklamasında bulunsa da Bakanlık tarafından açığa alındı.

    '"Toplumsal huzura yönelik aleni bir saldırı"

    Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, emrin darbeci zihniyete hizmet, eski Türkiye’ye bir özlem olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

    “Yayınlanan emirde başörtüsünün ‘çağ dışı kıyafet’ olarak nitelendirilmesi, sakal bırakanlara ‘cezai işlem’ uygulanacağı tehdidi, eski Türkiye’ye özlem duyanlara ve darbeci zihniyete hizmet etmektir. Büro MemurSen’in konuyu ortaya çıkarması ve kınamasından sonra müdürlükten yapılan ‘iç emrin sehven yayınladığı’ açıklaması bizleri ve kamuoyunu tatmin etmemiştir. Bildiriyi yayınlayan Albay’ın, başörtüsünü ve sakalı ‘çağ dışı’ olarak nitelendirip personele ceza tehdidinde bulunmasını bir kez daha kınıyor bu bildiriyi toplumsal huzura yönelik aleni bir saldırı olarak değerlendiriyoruz."

    Başörtüsü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun, açığa alındı #1

    “Kimseyi burada sakallı gezdirmem kimseyi burada sakallı gezdirmem”

    Ortaya atılan iddialardan biri de, Albay Coşkun'un söz konusu yazıyı yazdırmadan önce kurumdaki sivilleri topladığı ve şu ifadeleri kullandığı oldu:

    “Sakal serbestliğini tanımıyorum, kimseyi burada sakallı gezdirmem. Sendikanız dava açsın ben alışığım böyle şeylere.”


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