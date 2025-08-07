Başörtüsünü çıkaran Berrin Sönmez: İçsel direnişimi sergiliyorum

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son cuma hutbesinde, kısa ve şeffaf kıyafetlerin Allah’ın örtünme emrini ihlal ettiği ve 'giyinik çıplaklık' olarak tanımlandığı ifadeler sonrası tartışmalar sürerken, feminist yazar Berrin Sönmez aldığı karar ile çok konuşuldu.

Başörtüsünü çıkarma kararı aldığını belirten Berrin Sönmez, ilk kez başı açık bir şekilde canlı yayına katılmış ve burada, henüz dışarı çıkmadığını belirterek "Ayağımı kilitleyen bir şey oldu" ifadesinde bulunmuştu.

Berrin Sönmez, bu defa Nevşin Mengü’nün YouTube yayınına katıldı.

"İÇSEL DİRENİŞİMİ SERGİLİYORUM"

Burada dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Sönmez, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 1 Ağustos tarihli Cuma Hutbesi'ne bireysel direniş eylemiyle karşılık verdiğini açıkladı.

Ardından feminist yazar,“İçsel direnişimi sergiliyorum, bunu bir parça Allah'ın emrini hatırlatmak olarak düşünsünler.” sözlerini sarf etti.

"BEN ŞİMDİDEN İÇSEL DİRENİŞİMİ SERGİLİYORUM"

Berrin Sönmez'in açıklamalarının bir kısmı şöyle: